Den ”omöjliga planen” kan mycket väl bli verklighet för Ebba Årsjö.

I sin tredje världscupsäsong har hon chansen att ta hem totalsegern – trots att hon avstår från att åka störtlopp på grund av smärtan i sitt ben.

I tisdags vann hon storslalomtävlingen i italienska Sella Nevea och leder världscupen med 20 poäng före fransyskan Marie Bochet.

En fördel för teknikspecialisten Årsjö är att det återstår två storslalomtävlingar och en i slalom. Just nu är tanken att en super-G-tävling avslutar världscupssäsongen på måndag men den tror inte svenskan blir av på grund av dåliga förhållanden.

– Det är spännande och nervöst. Jag tror jag har chansen just nu då det den här veckan skulle vara farttävlingar men det har man helt tagit bort på grund av dåliga förhållanden. Då känns det som att jag absolut har en större chans. Men det kommer att bli en fajt in i det sista här i Italien just för att det är så tajt med poängen, säger Årsjö.

”Ingen skön känsla”

Men trots att Årsjö är favorit i teknikgrenarna har hon det tufft i Italien. Förhållandena i backen gör att hennes ben påverkas mer än vanligt.

– När det blir sådana här förhållanden då det är hårt ibland och slår mycket för att sedan bli glassigt från ingenstans, det blir ingen skön känsla i någon sväng. Benet får jobba mycket mer. Jag gillar när det är stenhårt och is så att jag kan åka rent hela vägen. Nu blir det lite mer uppförsbacke för mig men det är vad det är, säger hon.

”Bara att bita ihop”

Med så svåra förhållanden och många tävlingar på kort tid, hur påverkas du?

– Den här sista touren kommer att suga musten ur mig och mitt ben, men det är det värt. Det är bara att bita ihop de sista tävlingarna. Jag kan köra slut på mig själv och just i dag är det vilodag och då är det viktigt att jag inte gör någonting med mitt ben, säger hon.

Hur mycket skulle det betyda att ta hem världscupen?

– Jättemycket. Oavsett om jag tar den eller inte kommer jag att vara nöjd. Men jag vill verkligen göra det, haha.