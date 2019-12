Skrällen: 20-åriga Linn Svahn vann sprinten i Davos

Stina Nilsson gick in i finalen som en av de stora favoriterna i finalen. Men väl där blev hon slagen av en 20-åring vid namn Linn Svahn – som inte är släkt med Gunde Svan.

Svahn slutade tvåa i den svenska premiären i Gällivare i november och gör sin blott andra världcscuptävling, efter att ha debuterat i Falun i våras.

– Jag är inte överraskad, säger Jonna Sundling efter Svahns seger.

Linn Svahn fick till ett kanonlopp i en tävling som hon inte fick så bra start på.

– Det kändes skitdåligt. Jag åkte inte skidor så bra men jag är vidare i alla fall, sa Svahn efter prologen.

Men under finalen var hon glödhet i spåret. Hon hängde med klungan under det första varavet för i den sista kurvan på den andra varvet dra ifrån. Hon skaffade sig ett rejält försprång in på upploppet som ingen kunde hämta ikapp. Efteråt avslöjade hon en hemlighet.

– Jag har inte sagt det här till så många, men innan säsongen hade jag som mål att vinna en distanstävling, som jag checkade av förra helgen. Jag hade också som mål att vinna en världscup, vilket kanske var lite väl mycket hybris. Men nu kan jag säga det efter att ha vunnit.

– Just nu svävar jag på moln. Efter prologen kände jag att jag kan mer.