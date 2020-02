Taktiska draget: Därför splittras Sveriges medaljlag

En sak finns gemensam med de senaste svenska medaljerna i stafett. Linn Persson, Mona Brorsson, Anna Magnusson och Hanna Öberg var med vid båda tillfällena. Men nu är Magnusson petad från laget och ersätts istället av Hanna Öbergs lillasyster Elvira.

Dessutom, hon kliver in på förstasträckan där Linn Persson tidigare varit given. Just Persson hade en jobbig mixedstafett där hon var långsammast och sköt tre bom i stående.

– Lite nervöst är det. Jag känner mig mest van vid att köra en förstasträcka. Man får se lite hur man lägger upp loppet beroende på vilken position man har när man växlar. Men så stor skillnad är det inte på sträckorna. Och jag sköt 12 serier på träningen med 58 av 60 träffar, så nu ska jag göra något bra på VM, säger Linn Persson.

”Därför ska hon köra den”

I stafett är det väldigt viktigt att vara med från allra första stavtaget. Förbundskapten Johannes Lukas tvekade aldrig att sätta 20-åriga mästerskapsdebutanten Elvira Öberg på sträcka nummer ett.

– Hon gjorde en superbra förstasträcka i Oberhof (i världscupen, reds anm) och därför har vi satt henne där.

Var du missnöjd med Linns sträcka i mixedstafetten?

– Nej, absolut inte. Vi vet att hon kan göra det bra. Men Elvira har som sagt gjort det väldigt bra och har inte så mycket respekt för de andra. Därför ska hon köra den.

Och för talangen är det en dröm som går i uppfyllelse.

– Det är något man har drömt om, och att dessutom få starta ska bli jättekul.

Känner du någon press med tanke på hur viktigt det är med en bra start på en stafett?

– Nej, egentligen inte. Jag har bra erfarenhet sen Oberhof och kommer att kämpa. Det är viktigt att hålla sin position och få en bra resa i fältet. Tidigare har det gått fort de första varven i stafetterna.

”Inte stressa upp sig”

Lillasyster Elvira Öberg inleder stafetten och storasyster Hanna Öberg är den som avslutar i vad som kan bli avgörande i kampen om en eventuell medalj. Ifjol blev det silver på VM i stafett. På årets mästerskap har Hanna tre fjärdeplatser i rad.

– Jag kan gå ut i tät eller gå ut en bit bakom. Det handlar om att vara beredd på olika lägen och att inte stressa upp sig även om man är en bit efter. Avgörs det på sista sträckan så har jag mina fjärdeplatser som en påminnelse. Det kommer att ge extra kraft i ett sånt läger, säger hon.

