13 januari: Vinterstudion har en debatt i studion där kritik riktas mot Svenska skidförbundet.

15 januari: Det alpina landslagets Facebook-konto publicerar ett inlägg med anledning av debatten i Vinterstudion. I den aktuella tråden publicerar Stefan Bessman flera kommentarer under sitt eget namn.

5 februari: Lisa Åberg mejlar styrelseordförande Karin Mattsson, där hon frågar hur Bessmans agerande hanterats, och frågar vem som hanterar förbundets kommunikationsstrategi.

Hon vidarebefordrar samtidigt ett mejl, där förbundet anklagas för att inte kunna hantera kritik och främjar tystnadskultur. ”Bessman måste neutraliseras!”, avslutas inlägget med.

Åberg tolkar det som att avsändaren vill att Bessman ska tystas och förlora inflytande, medan Bessman säger sig tolka det hela som ett personligt riktat hot.

15 februari: Lisa Åberg kontaktar det internationella skidförbundets ordförande Johan Eliasch. Enligt henne själv för att få information om bland annat Fis styrelsearbete, och bakgrund kring motioner som Schweiz, Österrike och Tyskland undrar om Sverige vill stå bakom.

Hon informerar övriga styrelsen att hon kan tänka sig att kandidera till Fis styrelse, om hon har övriga styrelsens förtroende.

Flera ledamöter reagerar, enligt Åberg, med att ifrågasätta agerandet då det länge funnits en tradition att det är ordföranden som är SSF:s representant i Fis.

15 mars: Under ett styrelsemöte i Falun ska Åberg ha fått kritik av flera styrelseledamöter. Enligt Åberg ska hon dagen därpå ha förklarat för ordförande Mattsson att hon inte orkade med ett till möte, och åker hem. Därefter ska hon enligt egen utsago ha fått ett samtal från valberedningen, som fått höra att hon avgått från styrelsen – vilket hon snabbt dementerar.

14 maj: Vid ett styrelsemöte som enligt agendan ska vara en styrelseutvärdering uppmanar flera styrelseledamöter Åberg att avgå.

21 maj: Stefan Bessman anmäler Lisa Åberg till Riksidrottsnämnden, och kräver att hon ska stängas av från all idrottsverksamhet en längre tid, för att hon inte meddelat honom om mejlet eller velat berätta vem avsändaren är.

14 juni: På en distriktsordförandekonferens kräver övriga styrelsen att Åberg ska avgå, annars lämnar resten av ledamöterna styrelsen. Ordförandena uppmanar henne att avgå.

28 juni: I samband med att Åberg lämnar in ett yttrande till Rin uppmanar hon RF att överväga om Bessman ska kunna bestraffas för en oskälig anmälan.

19 augusti: Åberg ger ett nytt yttrande till Rin, och gör en formell anmälan mot Bessman för att han har anmält henne utan rimlig anledning.