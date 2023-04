Efter det andra setet när H/H utklassat hemmalaget med 25-14 spelade arrangören the Clashs ”Should I Stay or Should I Go” under det längre uppehåll som följde. Publiken stannade givetvis kvar.

Comebackande ex-superstjärnan, 40-årige Marcus Nilsson, gjorde fem poäng under matchen när han kom in från bänken i det fjärde setet. Efter en lång duell smashade han in 23-20 och hans tunga smash framme vid nätet kunde inte Habospelarna blockera utan bollen for ut utanför planen för 25-21 och säkrad seger.

Det såg annars länge ut som om Habo skulle tvinga fram ett femte och avgörande set men initiativet gled dem ur händerna.

”Vet inte om de kände sig nervösa”

Att Nilsson kastades in på slutet uppskattades inte i Habo.

– Det hade varit kul att ta det på hemmaplan inför en sådan här storpublik. Det är lite tråkigt att när man har svensk volleybolls framtid på andra sidan och bara sätta in något sådant i finalen. Jag vet inte om de kände sig nervösa, jag ska inte säga en massa dumt men det är lite tråkigt att se faktiskt, säger Habos talang Carl Larsson.

Hur hade du velat att de skulle agerat?

– Att de spelat med det laget de haft hela säsongen, att de visar att de förtjänar att vinna när de gått 20-0 i matcher. De har juvarit grymmaoch skitbra och de måste de även visa i finalen. Man ska inte ta in något annat lag för att spela finalen, säger Larsson.

Sjukdomar och skador har plågat Hylte/Halmstad de senaste veckorna.

– Han har tränat med oss hela säsongen och är en del av laget som alla andra. Med tanke på det tuffa matchandet och att alla tog slut valde vi att slänga in Marcus och stabilisera spelet med en rutinerad herre och det gick ju vägen men han vände inte matchen på egen hand, säger H/H:s tränare Amir Ljutovac.