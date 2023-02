1 Arrestad Elsa / Center / Örebro Volley / Lindesbergs VBK

2 Andersson Sofia / Passare / Örebro Volley / Norsjö VBK

3 Andersson Linda / Center / VC Neuwied 77 (GER) / KFUM Örebro

4 Wasserfaller Jonna / Center / Hylte/Halmstad Volley / Degerfors Volley Orion

5 Malm Cecilia / Spiker / Engelholms VS / Danderyds SK

6 Blomgren Ulrika / Spiker / Sollentuna VK / Sollentuna VK

7 Sjöberg Sofie / Libero / Örebro Volley / Kungälvs VBK

9 Lazic Rebecka / Spiker / RC Cannes (FRA) / Svedala VBK

10 Haak Isabelle / Spiker / Imoco Conegliano (ITA) / Engelholms VS

11 Lazic Alexandra / Spiker / Perugia Volley (ITA) / Svedala VBK

12 Gustafsson Hilda / Passare / CV Tenerife La Laguna (ESP) / KFUM Skellefteå

13 Brink Filippa / Libero / Engelholms VS / Engelholms VS

14 Hellvig Hanna / Spiker / Schwarz-Weiß Erfurt (GER) / Lidingö SK

16 Andersson Vilma / Passare / Geneve Volley (SUI) / Tuve VK

17 Haak Anna / Spiker / Volley Mulhouse (FRA) / Engelholms VS

18 Nilsson Julia / Center / Engelholms VS / Svedala VBK

19 Andersson Klara / Libero / Hylte/Halmstad Volley / Tuve VK

20 Broberg Hedda / Center / Örebro Volley / IFK Nyköping

21 Larsson Elin / Spiker / Portland University (USA) / IK Ymer

22 Edlund Martha / Spiker / RIG Falköping / Veddige Varberg VBK

23 van Leusen Kirsten / Center / Skurios Volley Borken (GER) / KFUM Kristianstad

24 Tabron Maya / Spiker / Colorado University (USA)

25 Andersson Emmy / Libero / Hylte/Halmstad Volley / Norsjö VBK

26 Kindbom Frida / Passare / Engelholms VS / Vallentuna VBK

27 Lindberg Paulina / Spiker / Örebro Volley / Sollentuna VK

28 Åström Daniella / Spiker / Engelholms VS / Engelholms VS