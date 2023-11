Englands största tidning till försäljning: ”Skapar oro”

Tidningarna The Daily, The Sunday Telegraph och The Spectator lades ut till försäljning i somras efter att de förra ägarna inte kunde betala sina skulder. Nu har Abu Dhabi-ledda Redbird IMI sagt att bolaget kommer att betala av skulden om man får ta över tidningarna.

”Kontroversiell köpare”

Försäljningen har lett till debatt i England. Dels om hur det eventuella ägarskapet kan påverka nyhetsjournalistiken och dels om köpet kan få fler rika gulfstater att börja investera i mediehus på samma sätt som man investerat i fotbollsklubbar.

Investeringsfonden Redbird leds av den amerikanska affärsmannen och mediechefen Jeff Zucker och Förenade Arabemiratenas vice premiärminister Shejk Mansour bin Zayed Al Nahyan. Den sistnämnde äger även fotbollsklubben Manchester City.

Shejk Mansour är en av mellanösterns största affärsmän och investerare. Han är också bror till presidenten Shejk Mohamed bin Zayed, som styr Abu Dhabi.

– Han är en kontroversiell potentiell köpare, framförallt eftersom han har starka kopplingar till regeringen i Abu Dhabi, säger James Savage, vd och chefredaktör för The Local.

”Kan förlora sitt oberoende”

Amnesty International har flaggat för att köpet kan få stora konsekvenser för pressfriheten i Storbritannien.

Konsortiet bakom köpet har bemött kritiken och sagt att man kommer att tillgodose oberoendet hos den konservativa tidningen The Telegraph och garantera att tidningen inte blir en röst åt styret i Abu Dhabi.

– Väldigt många både inom och utanför (det konservativa) Torypartiet och regeringen tror inte på det löftet. Det är ju en oro att tidningen blir mindre lojal för Torypartiet, men också i ett större sammanhang förlorar sitt journalistiska oberoende, säger James Savage.

Hör James Savage, vd och chefredaktör för The Local om vad det eventuella köpet kan innebära.