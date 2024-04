Harvey Weinstein-rättegång ska tas om – dömdes för våldtäkt 2020

Appellationsdomstolen i New York anser att domaren i metoo-rörelsen största rättsfall fattat felaktiga beslut när Harvey Weinstein dömdes till fängelse för våldtäkt 2020.

Bland annat anser den högre instansen att det var fel att låta kvinnor som inte var parter i målet komma med anklagelser.

Domstolen har nu beslutat att en ny rättegång ska hållas, skriver AP.

Förblir fängslad

Harvey Weinstein, tidigare filmproducent och ägare av bolaget Miramax, som producerat bland annat ”Pulp fiction” och ”Shakespeare in love”, avtjänar för närvarande ett 23-årigt fängelsestraff för våldtäkt och sexuellt tvång.

Han kommer att förbli fängslad eftersom han även är dömd till 16 års fängelse av en domstol i Kalifornien för våldtäkt.

Hävdar att han är oskyldig

Flera kvinnor anklagade Harvey Weinstein för sexualbrott, en del av dem publicerade i artiklar i New York Times och The New Yorker, som blev startskottet för metoo-rörelsen 2017.

Harvey Weinstein har konsekvent hävdat att han är oskyldig och att alla sexuella möten varit samtyckliga.