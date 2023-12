Irland tog farväl av Shane MacGowan

Shane MacGowan levde merparten av sitt liv i Storbritannien, men han växte upp i Irland som barn till irländska föräldrar.

Fredagen den 8 december rullades hans kista, dragen av svarta hästar, genom Dublins gator innan han begravdes i det irländska grevskapet Tipperary, där han bodde som barn.

Dog 30 november

Shane MacGowan var frontman i The Pogues, aktiva främst mellan 1982 och 1996. Bandet är det största inom brittisk-irländsk folkpunk och deras mest berömda låt är julballaden ”Fairytale of New York”.

Shane MacGowan dog den 30 november av lunginflammation. Han hade länge varit sjuk och legat inlagd på sjukhus under flera månaders tid för hjärnflammation.

Se irländarna ta farväl av Shane MacGowan i klippet.