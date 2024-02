Liamoo och Maria Sur vidare till final i Melodifestivalen

Liamoo tillägnade segern till sin dotter som var på plats och hade svårt att beskriva känslan att vinna med flest röster av alla.

– Det går inte att beskriva den känslan. Det känns fantastiskt att få göra detta i sin hemstad och få sjunga en låt som heter Dragon under drakens år.

Under hans uppträdande var det bland annat stora eldpelare som flammade upp och Liamoo bekräftade att det var varmt på scenen.

– Det är väldigt varmt, även om man sitter längst bak i arenan känner man värmen och jag står mitt på scen.

Det var fjärde gången som Liamoo gick direkt till final, och kommentator Ronny Larsson anmärkte att Liamoo hade tävlat i den andra delfinalen varje gång.

Maria Sur vidare igen

Ukrainskan Maria Sur gick till final för andra året i rad. Denna gång sjöng hon låten ”When I'm Gone”, som var poppigare än förra årets balad.

– I'm feeling amaaazing, thank you so much! sa en mycket glad Maria Sur efter programmet.

Vidare till finalkvalet gick Fröken Snusk och Dear Sara. För Engmans Kapell och C Joe slutade tävlingen i Göteborg.

Lotta Engberg och Kristian Luuk ikonförklarade

Med ”Fyra Bugg & en Coca Cola” vann Lotta Engberg Melodifestivalen år 1987 och under programmet valdes hon in i ”Melodifestivalen Hall of Fame 2024”. Tittarna fick även höra en ny version av den klassiska låten framförd av Viktor Norén och Klubben.

– Jag har önskat att bli med i denna klubben länge, sa Lotta Engberg.

Även Kristian Luuk valdes in i Hall of Fame för sina insatser som programledare år 2007 och 2008. Han tilldelades både det gyllene priset och ett lustigt tacktal av en motvillig Björn Gustafsson.

– Den kommer stå bredvid grammisen vi fick för Hassanskivorna, sa Kristian Luuk om priset.