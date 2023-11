Recension: ”How to have sex” av Molly Manning Walker

En av de märkligaste vuxenblivanderiterna hos unga européer är denna: någon gång i tonåren åker man till en partycharterort i medelhavet och försöker bocka av så många förstagångsupplevelser som möjligt. Att inte ha den bästa veckan i livet är inte ett alternativ, för det har tagit minst ett år att spara ihop till och det är första resan som en Riktig Vuxen.

I ”How to have to have sex” åker tonårstjejerna Em, Skye och Tara på en just en sån resa. Slutproven är avklarade, hotellrummet har utsikt över poolen och Tara ska bli av med oskulden – veckan ska bli EPISK.

Som titeln antyder tar sig debutregissören Molly Manning Walker an ämnen som samtycke och sexualmoral. Men det tar emot att beskriva det precis så, för ”How to have sex” är långt ifrån någon undervisningsfilm.

Lukas Moodysson har någon gång sagt att han var ”tvungen” att göra ”Fucking Åmål” innan han fyllde 30 för att ha något sånär nära till tonåren. Det var smart, och detsamma verkar gälla för Manning Walker, som fyllde 30 i år.

Att se ”How to have sex” är att komma ihåg dragningskraften i att bli alldeles för full alldeles för tidigt i livet, äta medköpt snabbmat bakom en container samtidigt som man kissar eller hur otroligt gott det är med en toalettsköljsfärgad drink i en chipsskål med 400 sugrör.

Filmens första halva lyckas med det omöjliga: att (åtminstone delvis) få charterbritter i tonåren att framstå som några man gärna skulle hänga med.

Sen kommer vändningen och i partysemesterns låtsasland finns ingen plats för negativa känslor – något Tara bittert får erfara. Ångesten kryper in både i Taz och åskådaren med hjälp av en ständigt pumpande basslinga från bargatan och syrsor som spelar med tilltagande frenesi som ljudbild.

Regissören har tillbringat åtskillig tid i Malia på Kreta för att göra research – vilket märks. Allt från sinnessjuka avsugningstävlingar (baserat på en sann händelse som inspirerade henne att göra filmen) till smaklösa handdukar och bargatan i morgonens bleka ljus är träffsäkert och ickedömande skildrat.

”How to have sex” är en av årets bästa filmer.