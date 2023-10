Recension: ”Lords of the Fallen” av Hexworks

”Lords of the fallen” är ett mörkt action-rpg och en reboot av en förlaga från 2014. Men med en ny och större värld fyllt av svart magi. En lampa kan även transportera spelaren från det levande landet Axiom till det parallella dödsriket Umbral. En spökdimension full av döda kroppar och stirrande ögon där magi tar större skada men riskerna är fler.

De senaste 20 åren har tv-spel gått från att vara en nördig och bespottad kulturyttring till populärkultur. Gamla gamers har klagat över att spel serverar belöningar utan motansträngning och enkla ledtrådar och snitslade banor där spelaren aldrig kan gå vilse. Spel anses helt enkelt ha ”blivit för lätta”.

En motkraft har blivit spel som är ”soulslike”. Namnet refererar till utvecklaren From Softwares ”Demonsouls”, ”Dark souls”, och senast ”Elden ring”. Spel med en svartsynt attityd (du kan ”själflå” dina fiender i ”Lords of the fallen”) men också en skoningslös svårighetsgrad som kräver sofistikerad knapptryckstajmning.

Utvecklaren Hexworks gör nu sin egen version av konceptet, som boostas snyggt av av spelmotorn Unreal 5 och den nya generationens konsoler.

Du dör för övrigt väldigt ofta. Att spara går endast på speciella platser efter långa sträckor med skelett, demoner och monster som ser till att du tappar dina erfarenhetspoäng om du dör. Du har visserligen en chans att hämta dem, bland samma nykläckta fiender.

Spelbarheten är delvis beroende på vilken av de nio krigarklasserna du väljer (snabbhet är enklare att hantera än trög råstyrka) men visst lagg hjälper inte och tredjepersons-kameran är ibland störigt dysfunktionell.

De flesta kommer att ge upp efter en timme, men den som investerar i machopremissen med sin psykiska hälsa som insats belönas med en nästan löjlig glädje efter en avslutad bossfajt.