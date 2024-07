Ryssland dömer den amerikanske journalisten Evan Gershkovich till 16 års fängelse

Evan Gershkovich, född 1991, är en amerikansk journalist som sedan 2017 rapporterar från och om Ryssland.

Hans föräldrar flydde vid separata tillfällen till USA från Sovjetunionen i slutet av 1970-talet. De träffades i Detroit, Michigan och flyttade senare till Princeton, New Jersey, där parets två barn växte upp.

När Evan Gershkovich greps i Jekaterinburg den 29 mars 2023 arbetade han för den amerikanska tidningen The Wall Street Journal. Han har tidigare jobbat för The New York Times, The Moscow Times och nyhetsbyrån AFP.

Han har sedan gripandet hållits i Moskvafängelset Lefortovo i väntan på rättegång.

Rysslands utrikesdepartement hävdar att han togs ”på bar gärning” när han försökte komma över hemligstämplad information om rysk militär eller militära anläggningar. Enligt medieuppgifter arbetade han på en artikel om den paramilitära Wagnergruppen när han greps.

The Wall Street Journal och Vita huset har tillbakavisat anklagelserna mot Gershkovich.

TT