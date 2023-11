Sex and the city-stjärna hungerstrejkar för vapenvila i Gaza

Tv-stjärnan lanserade sin hungerstrejk utanför Vita huset i Washington och uppmanade USA:s president Joe Biden att göra mer för att stoppa kriget.

– Visst dör många människor av bomber, men så många människor i Gaza befinner sig på gränsen till svält. Det är därför vi har en hungerstrejk, för att spegla skräcken av det, säger Cynthia Nixon till AFP.

En tillfällig vapenvila mellan Israel och Hamas råder i Gaza sedan i fredags, men stridigheterna väntas återupptas inom kort.

Cynthia Nixon, 57, spelade Miranda i klassiska tv-serien ”Sex and the city”, och medverkar även i uppföljaren ”And just like that...”, som har gått i två säsonger på HBO Max.

Skådespelaren är engagerad i en rad politiska frågor, bland annat hbtq-rättigheter och utmanade den sittande guvernören i New York Andrew Cuomo i valet 2018, men förlorade.