Smash into pieces är tillbaka i Mello: ”Kraven är högre”

Fjolårets ”Six feet under” väckte svenskarnas inre rockfantaster och tog sig hela vägen till bronsplats i Melodifestivalen. I år är bandet Smash into pieces tillbaka och tävlar med bidraget ”Heroes are calling”.

Till följd av att de, tack vare Mello, nådde en större publik här i Sverige har spelningarna gått i ett sen dess.

– Vi har knappt hunnit känna efter sen förra året, säger gitarristen Benjamin Jennebo.

Dock har det större genomslaget medfört sig mer press.

– Kraven ökar på oss själva.

”Kan inte lita på oddsen”

Under fjolårets tävling var det få oddsare som hade bandet som given finalist. Inför den första deltävlingen i år toppar Smash into pieces bettingsidornas listor över vem som kommer få flest röster.

– Förra året gick det ju bra ändå, så man kan inte lita på oddsen. Vi tävlar med oss själva och ska förbättra det vi gjorde förra året, säger den andra gitarristen Per Bergquist.

Se bandet berätta hur de tar sig an kvällens deltävling i klippet ovan.