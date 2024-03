Snackisarna inför finalen i Melodifestivalen 2024

1. When I'm Gone – Maria Sur

2. Back To My Roots – Jay Smith

3. Awful Liar – Lisa Ajax

4. Heroes Are Calling – Smash Into Pieces

5. Give My Heart A Break – Cazzi Opeia

6. Light – Annika Wickihalder

7. Unforgettable – Marcus & Martinus

8. It’s Not Easy to Write a Love Song – Dotter

9. Que Sera – Medina

10. Dragon – LIAMOO

11. Effortless – Jacqline

12. Happy That You Found Me – Danny Saucedo