Wicked sågades av kritikerna men älskades av fansen

Wicked fick syrliga recensioner av New York-kritikerna när den hade premiär 2003. Variety kallade den “för mycket”, New York Daily News en ”barnshow” och New York Times beskrev den som politiskt övertydlig.

– Samtidigt tog publiken den till sina hjärtan, säger Maria Askerfjord Sundeby, kulturjournalist och musikalexpert.

Wicked baserar sig på den amerikanske författaren Gregory Maguire’s omtolkning av Trollkarlen från Oz från 1995, berättad ur den elaka häxans perspektiv.

I sin skildring av den oväntade vänskapen mellan Glinda och den gröna häxan Elphaba behandlar Wicked teman som utanförskap, identitet, kamp mot totalitarism och ifrågasättande av normer.

Millenniegenerationens favorit

Millenniegenerationen, som var unga när Wicked kom, har särskilt fastnat för musikalen.

– Den resonerar med millennials värderingar, som tolerans och mångfald. Jag tror även att Wicked tilltalar HBTQI-personer och människor som är marginaliserade på grund av sin etnicitet. Den innehåller till exempel en metafor för förtyck i hur djuren blir berövade sin talförmåga, säger Ryan Bunch.

Wicked slog även igenom i samma veva som Youtube, vilket gjorde att klipp från musikalen kunde spridas till en ny publik.

Hör mer om hur Youtube drev på intresset för Wicked i klippet.