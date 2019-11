15 november: Nattens nyheter

En kvinna i 25-årsåldern har hittats död i en bil i Hyllie i Malmö och polisen misstänker mord. Ingen har gripits, och polisen ber nu allmänheten om hjälp.

– Vi behöver få in fler iakttagelser än de vi redan har fått, säger Thomas Söderberg, vakthavande befäl vid polisen.

Tennislegendaren Roger Federer tog sig vidare till semifinal i ATP-slutspelet – och slog på köpet ut världstvåan Novak Djokovic. Det var schweizarens första seger på fyra år mot rivalen.

En kraftig brand bröt ut i en industrilokal i Anderstorp i Gislaveds kommun under torsdagskvällen. Flera enheter från räddningstjänsten har arbetat med släckningsarbetet under natten, och ett Viktigt meddelande till allmänheten utfärdades under natten.