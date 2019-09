2 augusti: Nattens Nyheter

Under söndagens Agenda meddelade inrikesminister Mikael Damberg (S) att han kommer bjuda in alla partier förutom Sverigedemokraterna till samtal om problemet med gängkriminalitet. Ett uttalande som nu får skarp kritik från SD:s rättspolitiska talesperson Adam Marttinen.

– Man borde kunna samlas för att se vilka lösningar det finns stöd för, men istället använder sig regeringen av ett dagisspel, säger han.

Den tropiska orkanen Dorian drog in över önationen Bahamas under söndagen. Vindar, med hastigheter på över 80 meter per sekund, har fått hela hustak att flyga av.

– Vi står inför en orkan som vi aldrig tidigare skådat på Bahamas. Snälla be för oss”, skriver Bahamas premiärminister på Twitter.

I november 2011 kidnappades svensken Johan Gustafsson i staden Timbutku tillsammans med sydafrikanen Stephen McGown och nederländaren Sjaak Rijke. I Malis öken satt de tillfångatagna av al-Qaida.

– Jag hade hellre suttit ensam, säger Johan Gustafsson i en ny dokumentär.