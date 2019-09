Orkanen Dorian ska vara den värsta som någonsin drabbat Bahamas, enligt den amerikanska orkanmyndigheten NHC. Foto: AP, RAMOND A KING/TT

Orkanen Dorian har dragit in över Bahamas

Den tropiska orkanen Dorian drog in över önationen Bahamas under söndagen. Vindar, med hastigheter på över 80 meter per sekund, rapporteras ha fått hela hustak att flyga av. Det finns ännu inga rapporter om att någon har dött till följd av ovädret.

”Det här är troligtvis den sorgligaste och värsta dagen som jag talat till Bahamas befolkning. Vi står inför en orkan som vi aldrig tidigare skådat på Bahamas. Snälla be för oss”, skriver Bahamas premiärminister Hubert Minnis på Twitter. Dorian är den kraftigaste orkan som någonsin drabbat Bahamas, och graderas som en femma på en den amerikanska orkanmyndigheten NHC:s femgradiga skala. Men trots de stora materiella skadorna så finns det ännu inga rapporter om att någon ska ha mist livet till följd av ovädret. ”Lämna kusten” På ön Great Guyana Cay, strax utanför huvudön Abaco Island, rapporteras om höga vågor som slår mot land och att låglänta områden redan översvämmats. Orkanvindarna ska även ha blåst av hustak. Dorian kommer under minst två dygn att ge upphov till höga vågor längs Grand Bahamas norra kust samt Abacos norra och östra kust, enligt Jeffery Simmons, biträdande chef för Bahamas vädermyndighet. – Vi ber invånarna i dessa områden att lämna kusten, vi väntar oss stormvågor på upp till fyra och en halv meter, säger Simmons. Evakuering i South Carolina Samtidigt som Bahamas pinas av Dorian förbereder sig USA inför orkanens intåg. Under natten har delstaterna South Carolina och Georgia beordrat evakueringen av invånarna längs kusterna, enligt AP. – Vi kan inte göra alla glada. Men vi kan hålla alla vid liv, säger South Carolinas guvernör Henry McMaster i ett uttalande. Dela Dela

