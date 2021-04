26 april: Nattens nyheter

Det blev ingen Oscar till de svenska låtskrivare som stod bakom låten Húsavík – framförd av Molly Sandén i filmen Eurovision song contest: The story of fire saga. Däremot fick danska Thomas Vinterberg pris för bästa internationella långfilm.

Priset för bästa film gick till den förhandstippade Nomadland av Chloé Zhao.



EU välkomnar vaccinerade amerikaner till sommaren

Amerikanska turister kan i sommar få komma in i EU och fritt resa omkring. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till The New York Times.

Vindkraften byggs ut i rekordfart – men åsikterna går isär om den gröna elen, som enligt kritiker förstör naturen. Den rödgröna regeringen vill samtidigt ta bort det ”kommunala vetot” och göra så att kommuner inte ska kunna ändra sig om vindkraftsutbyggnader.

– Det blir tydligare för alla, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) i SVT:s Agenda.