Aleksej Navalnyj döms till fängelse i 30 dagar

Efter en joggingtur i Moskva greps Aleksej Navalnyj, en ledande oppositionspolitiker och välkänd kritiker mot Putin, tidigare i dag. På sitt Instagramkonto berättade han om händelsen och kommenterade det hela med att ”jogging är dåligt för din hälsa”.

Kira Jarmysj, presstalesperson för Navalny, uppger via hans Twitterkonto att han nu döms till 30 dagars fängelse efter att ha uppmanat folk att delta på ett otillåtet protestmöte under helgen, skriver New York Times.

Protesterna handlar om att många oppositionella politiker hindrats att ställa upp i lokala val i Moskva som ska hållas i september.

Tidigare dömd

2017 dömdes Navalnyj till fem års villkorlig dom, vilket hindrade honom att kunna driva sin kampanj under det ryska presidentvalet 2018. Navalnyj har också varit en högljudd kritiker av den ryska annekteringen av Krim.