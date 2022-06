Andersson: Ett brutalt våldsdåd

Det var under natten mot lördagen som flera skott avlossades vid en gaybar i centrala Oslo. Dådet inträffades under Oslos Pride-firande och på lördagsmorgonen meddelades att stadens Prideparad ställs in med anledning av skjutningen.

Varit i kontakt med Norges statsminister

Statsminister Magdalena Andersson (S) skriver i en kommentar till TT att hon varit i kontakt med Norges statsminister Jonas Gahr Støre under morgonen för att utrrycka sitt stöd och erbjuda hjälp.

Hon fördömer våldsdådet som brutalt och understryker att Sverige står enade med grannlandet Norge.

”Det är med tungt hjärta jag följer rapporteringen från Oslo. Motivet är ännu okänt men att attacken utfördes på en gaybar gör att många påminns om det hat som alltför ofta riktas mot hbtq-personer”, skriver hon till TT.

Även Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har kommenterat våldsdådet:

”Flera människor är dödade och skadade. Och som en följd ställs nu dagens Prideparad i Oslo in. En sak står dock fullständigt klar: i ett fritt och öppet samhälle har var och en rätt att älska vem man vill – och rätt att manifestera den kärleken tillsammans med andra. Här får vi som stat, samhälle och medborgare aldrig vika ned oss.” skriver Ulf Kristersson i ett inlägg på Facebook.

“Djupt omskakande”

I ett inlägg på Facebook kallar Norges statsminister Jonas Gahr Støre våldsdådet för ”grymt”.

”Skottlossningen utanför London pub i Oslo i natt var en grym och djupt chockerande attack mot oskyldiga människor. Mina tankar går till offren och deras anhöriga. Vi vet ännu inte vad som låg bakom denna fruktansvärda handling, men till alla hbtqi-personer som nu är rädda och sörjer vill vi säga att vi står alla tillsammans med er i det här”, skriver han.

Norges justitieminister Emilie Enger Mehl säger till VG att hon är i nära och löpande kontakt med polisen om situationen.

– Norge är ett samhälle som bygger på att man känner tillit till varandra och där alla ska känna sig trygga när man är ute en lördagskväll. Polisen har gripit en misstänkt gärningsperson och jobbar nu med att klarlägga de faktiska omständigheterna, säger hon till VG.

Vi skulle fira Pride – men nu överskuggar sorgen allt

Även Oslos borgmästare Raymond Johansen har skrivit ett inlägg på Facebook där han uttrycker sitt stöd till drabbade och anhöriga.

”Idag skulle vi fira kärleken med en stor fest i Pride-paraden genom Oslos gator. Nu överskuggar sorgen allt. Men vi kommer att stå tillsammans idag, imorgon och alla dagar efter. För rätten att älska vem du vill”, skriver han.