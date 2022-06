Polisen om misstänkta terrordådet i Oslo: ”En hypotes att det rör sig om hatbrott”

Det var klockan 01 natten mot lördagen som flera skott avlossades på en gaybar i centrala Oslo. Under helgen firas Pride på flera platser i Oslo, men under lördagsmorgonen ställdes Oslos Prideparad in med anledning av skjutningen.

Känd av polisen sedan tidigare

En man kunde gripas och är nu misstänkt för mord, mordförsök och terrorbrott. Det sistnämnda baserar polisen på antalet skadade och döda.

– Utifrån en samlad bedömning menar vi i nuläget att det finns grund att anta att han har haft för avsikt att skapa allvarlig fruktan hos befolkningen, säger Christian Hatlo på norska polisen.

Den misstänkta mannen är känd av såväl polisen som säkerhetspolisen sedan tidigare, bland annat för narkotikabrott. Han har hittills inte velat svara på några frågor.