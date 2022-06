Det misstänkta terrordådet i Oslo – detta har hänt

Vad har hänt?

Vid 01-tiden natten till midsommardagen började en man skjuta mot personer på en kroggata i centrala Oslo. Två personer dödades och 21 skadades. Flera av de som träffades av kulorna befann sig på gaybaren London pub och under helgen skulle Pride firas på flera platser i Oslo. Däremot befann sig de två som avled på grannbaren Per på Hjørnet. Morgonen som följer meddelar polisen att man utreder skjutningen som ett terrorbrott. Alla evenemang kopplade till Pride ställs in.

Vem är den utpekade gärningsmannen?

42-årige Zaniar Matapour tros ha utfört det misstänkta terrordådet. Med hjälp av förbipasserande greps han av polis klockan 01.19, fem minuter efter att första larmet inkommit. På morgonen häktades han för mord, mordförsök och terrobrott.

Matapour är norsk medborgare och bosatt i Oslo. Han kom till Norge från Iran som 12-åring och har varit känd av polisen sedan 2015. Detta på grund av sina kopplingar till ett extremt islamistiskt nätverk i Norge. Polisen ska senast i maj ha haft kontakt med honom, men utan att få indikationer på att han planerade någon våldsaktion.

År 1999 dömdes Matapour till fängelse för en knivattack på en nattklubb. Enligt NRK tog rätten då hänsyn till hans ”uppenbara psykiska problem”. Andra rättsdokument visar att mannen kan lida av paranoid schizofreni och depression.

Hur har reaktionerna sett ut?

– Vi vet varken mål eller motiv för det här dådet, men det har uppfattats som en attack mot gaypersoner just eftersom det skedde under Pride och för att många av de skadade skadades på gaybaren, säger SVT:s reporter på plats Ida Linde.

Hon berättar att staden har pendlat från sorg och chock till beslutsamhet att ta tillbaka gatorna och våga sig ut.

– Jag känner en sorg som jag inte känt förut, Pride har alltid varit en stor del av mitt liv, säger Thomas Kristiansen som befann sig på bargatan dagen efter för att visa sitt stöd.

Hur påverkar detta pridefirandet?

Oslos stora prideparad har ställts in, men spontana demonstrationer har hållits under helgen. Det är dock inte klarlagt om hatbrottsmotiv ligger bakom dådet.

På måndagskvällen planerar olika hbtq-organisationer att utföra en manifestation på Rådhustorget i Oslo, men polisen avråder folk från att närvara då de inte kan garantera säkerheten.

I ett pressmeddelande meddelade den norska polisen att säkerhetspolisen PST och vanliga polisens arbete under dådet kommer att granskas.

– Med tanke på fallets allvar är det mycket viktigt att lärdomar och eventuella svagheter identifieras snabbt för att kunna genomföra åtgärder, säger polisdirektören Benedicte Bjørnland i pressmedelandet.