Norska justiteministern: PST och polisen ska granskas

Gärningsmannen Zanir Matapour har varit på norska säkerhetspolisens radar sedan 2015 och så sent som för en månad sedan hade PST samtal med honom, utan några misstankar.

– Det är fortfarande väldigt färskt och vi vill ha svar på många frågor de kommande dagarna. Samtidigt kan jag säga redan nu att det kommer att bli en granskning både av PST och av polisen efter händelsen, säger Enger Mehl till norska TV2.

Drar paralleller till Kongsberg

Blanda annat drar Emilie Enger Mehl paralleller till dådet i Kongsberg där gärningsmannen dömdes till psykisk tvångsvård. Det finns uppgifter om att Zanir Matapour haft flera psykiska diagnoser. År 1999 blev han dömd till fängelse för en knivattack på en nattklubb och i domen tog rätten hänsyn till hans ”uppenbara psykiska problem”, skriver NRK.

– Den psykiskavården måste nå ut till fler. Till exempel finns det nu en utvärdering av sektionen för användning av tvång inom psykiatrin – kanske finns det något som kan göras här, säger hon.

– Jag har förtroende för att PST gör ett bra jobb utifrån de resurser och möjligheter de har. Och då är det viktigt att titta på vilka instrument PST har, för det finns en strikt rättslig ram för vad de kan göra, vilket det också ska vara, säger hon.

Oklar motivbild

Det är fortfarande oklart om gärningsmannen tagit sig in på någon bar eller om han hållit sig på gatan när han sköt mot personer. Norska TV2 har uppgifter om att de som dog under dådet ska ha blivit skjutna vid baren Per på Hjørnet, utan en tydlig gayprofil, som ligger bredvid gaybaren London Pub.

Initialt var uppgifterna att attacken var riktad mot gaybaren, men med de nya uppgifterna uppstår flera frågetecken kring motivet. Gärningsmannens advokat menar att det är en av faktorerna som kan tyda på att våldsdådet inte nödvändigtvis har ett specifikt motiv.

– Det är viktigt att ingen drar slutsatser mot hatbrott eller terrorism innan fallet utreds, säger advokaten till TV2.

Advokaten menar att det är tydligt att det finns mycket som tyder på att attacken inte är motiverad av ”extrem islamistisk terror”.

– Jag lägger mindre vikt vid PST:s fördomar här, då de inte heller träffade särskilt exakt i sin våldsprognos. Att hypotesen måste utredas är dock självklart, säger han till TV2.