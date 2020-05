Direktrapportering om corona 7 maj – 10 maj

Ljusglimtar i coronapandemin

• 10 maj: Frankrike lättar på restriktionerna.

• 9 maj: Antalet dödsfall till följd av covid-19 i Spanien fortsätter att minska, rapporterar The Guardian.

• 8 maj: Antalet inneliggande på IVA per dygn är för första gången på en månad under 500.

• 6 maj: Tiotusentals sistaårselever i gymnasiet återvänder till skolorna i kinesiska Wuhan och Hubeiprovinsen. Elever och personal måste ha virustestats, bära munskydd och hålla en meters avstånd. Kroppstemperaturen kontrolleras vid ingången.