Få skattar på kryptotillgångar – stort mörkertal

De senaste veckorna har det varit turbulent på marknaden för kryptovalutor och många har rasat kraftigt i pris, men räknar man ett år tillbaka så har priserna ändå stigit flera hundra procent för flera kryptovalutor.

Det går att köpa bitcoin och andra kryptovalutor direkt via sajter som Safello, btcx och Trijo eller indirekt via certifikat som följer kursen på olika kryptovalutor via nätbanker som Avanza och Nordnet.

Exakt hur många svenskar som handlar med krypto är svårt att slå fast, men Goobit (företaget som står bakom plattformen btcx) uppger sig ha ungefär 200 000 kunder, varav nästan alla är svenskar.

Samtidigt har få skattat på sina kryptovalutavinster.

– Vi ser att omkring 3 000 personer har deklarerat och det borde vara mångdubbelt fler, säger Henrik Kisterud, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Riskerar skattetillägg och fängelse

Den som inte skattar på sina vinster riskerar skattetillägg och kan även åtalas för skattebrott, vilket kan ge fängelse.

USA:s finansdepartement föreslog nyligen skärpt bevakning av kryptomarknaden och att varje transaktion över 10 000 dollar ska rapporteras till skattemyndigheten.

Och även i Sverige kan krypto komma att regleras hårdare framöver.

Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) säger till SVT att hon känner en stor oro för att många inte skattar för sina inkomster. Hon ser också stora risker med kortsiktig spekulation i kryptovalutor och vill se fler regleringar framöver.

– Vi kommer behöver göra mer för att reglera kryptotillgångarna, säger hon, men kan idag inte specificera vilken typ av regleringar som kan komma.