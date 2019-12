Facket: ”Vinsterna ska inte öka på lönernas bekostnad”

Under fredagen lämnade fackförbunden IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer in sina krav till arbetsgivarna inför årets förhandlingar. De ställer krav på tre procents löneökning, åtgärder mot arbetsskador och ökad jämställdhet. Arbetsgivarnas krav ser något annorlunda ut.

– Våra nyckelord är konkurrenskraft, flexibilitet och förenkling, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen i Aktuellt.

”Recessionen är en realitet”

Han menar att kraven är alldeles för högt ställda med tanke på förväntningarna på konjunkturen i både Sverige och övriga världen, och betonar att 70 till 90 procent av deras medlemsföretagsverksamhet går på export.

– Recessionen är en realitet i Tyskland. Om Sverige inte är konkurrenskraftigt så kommer tillverkling och utveckling att flytta. Jobben riskeras om vi inte håller lönerna på en realistisk nivå, säger han.

”Ställer inte orealistiska krav”

Marie Nilsson, ordförande på IF Metall säger att fackens krav är rimliga.

– Vi skulle självklart aldrig ställa orealistiska eller oansvariga krav. Vi ser att svensk industri står stark och vinsterna är goda. Det finns inget skäl att vinsterna ska öka mer på lönernas bekostnad, säger hon.

Trots att parterna står långt ifrån varandra i dag är de båda övertygade om att förhandlingarna kommer att lyckas.

– Jag är helt övertygad om att vi i slutet på mars kommer ha avtal färdiga. Annars är vi beredda att ta till de möjligheter som finns, säger Marie Nilsson.