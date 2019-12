Lågpristrend trotsar butiksdöden

Dollarstore öppnade nyligen sin hundrade butik i Sverige och företaget planerar att fortsätta expandera. Både resultat och omsättning har ökat kraftigt de senaste åren.

Även Rusta expanderar. De senaste fem åren har omsättningen nästan fördubblats. En liknande expansion står Lager 157 för.

Kedjan Normal med devisen ”normal prices at very low prices” har 90 butiker i Norge och Danmark och har nyligen tagit steget in på den svenska marknaden.

Biltema har funnits länge i Sverige men har växt kraftigt de senaste åren. Räknat fem år tillbaka har resultatet nästan dubblerats och även omsättningen ökar.

Andra lågprisaktörer på den svenska marknaden är till exempel danska Flying Tiger och danska Søstrene Grene.

Samtidigt slår Sverige mest kända lågprisvaruhus Gekås i Ullared nya försäljningsrekord. Under en enda lördag i november såldes varor för nästan 42 miljoner kronor, vilket är den högsta månadssiffran hittills för varuhuset.