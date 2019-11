Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är oroad av larmet om hur Swish utnyttjas av kriminella. Betaltjänsten har ingen rapporteringsplikt vilket gör det svårare för polisen att utreda brott. Foto: Fredrik Sandberg, TT arkiv

Ministern: ”Tar varningen på största allvar”

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är oroad av larmet om hur Swish utnyttjas av kriminella. Han vill nu att en utredning

ska undersöka hur Finansinspektionens tillsyn kan bli mer effektiv.

– Det kan också bli lagkrav på att även nya aktörer ska stå under tillsyn från Finansinspektionen och Swish är en typisk sådan aktör, säger Per Bolund.

– Vi tar polisens varning på största allvar. Alla vägar som möjliggör penningtvätt gör att de kriminella kan fortsätta sin verksamhet, och det är oacceptabelt, säger Per Bolund (MP). Larmet är inte det första, och reformarbete pågår. Så sent som på torsdagen fattade regeringen beslut om att utreda hur myndigheter och banker ska få bättre verktyg att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering. Snabb förändring – Digitaliseringen har gått mycket snabbt och även de kriminella ändrar sina beteenden och metoder. Regelverket har kanske haft svårt att hinna med. Utredaren, som ännu inte är utsedd, ska bland annat undersöka hur Finansinspektionens tillsyn kan bli mer effektiv och hur banker ska kunna dela information om misstänkta kunder och transaktioner – något som i dag hindras av banksekretess. – Det kan också bli lagkrav på att även nya aktörer ska stå under tillsyn från Finansinspektionen och Swish är en typisk sådan aktör, säger Per Bolund. Banker medverkar Även bankerna, som tillsammans äger Swish, efterlyser lagändringar som ger lättnader i banksekretessen och möjlighet för banker och myndigheter att dela information direkt mellan varandra. Bankföreningen ser positivt på att även Swish ska omfattas av rapporteringsplikt, eftersom det då skulle gå snabbare att upptäcka misstänkta transaktioner. – Man har väl insett att det är kostsamt att inte ta arbetet mot penningtvätt på stort allvar, både i form av förlorat förtroende och böter i miljardklassen. Dela Dela

