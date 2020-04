Resenärer får inga pengar när flygbolag bryter mot EU:s regler

– Vi har fått in väldigt mycket klagomål mot flygbolag som ställt in flygningar och som inte gått resenärerna till mötes, säger Maja Lindstrand, jurist vid Konsumentverket.

Sedan den 1 mars har Konsumentverket fått in 117 anmälningar mot flygbolag från missnöjda biljettinnehavare, nästan dubbelt så många som samma period 2019. Antalet klagomål riktade mot flygbolag via tjänsten ”Hallå konsument” har under samma period mer än tredubblats från fjolåret till 1892 stycken.

Toppen på isberget

Klagomålen är förmodligen bara toppen av isberget, eftersom många kunder sannolikt inte ens hunnit få information om att den flygning de köpt biljett till blivit inställd.

EU:s flygpassagerarförordning är glasklar: Ett flygbolag som ställer in en flygning är skyldigt att återbetala biljettpengarna inom sju dagar. Men i den rådande coronakrisen blir det inte så.

Källor inom resebranschen bekräftar för SVT att så gott som samtliga flygbolag just nu väljer att bryta mot EU:s regelverk. För om de skulle tvingas återbetala tre-fyra månaders värde av flygbiljetter, samtidigt som deras intäkter är noll och många fasta kostnader tickar på som vanligt, skulle de riskera konkurs inom några veckor.

Vilseledande information

I kampen för att överleva coronakrisen väljer bolagen att bryta mot reglerna nu och ta eventuella böter för det senare.

Maja Lindstrand på Konsumentverket berättar också att många flygbolag, även stora aktörer, som ställt in sina flygningar verkar försöka smita från ansvar genom att säga till kunderna att de måste gå via resebyråerna där biljetterna köptes för att kunna få rätt.

– Den informationen är direkt vilseledande. Det är flygbolaget som bär ansvaret och många resebyråer tar dessutom ut höga avgifter för att hjälpa till.