Experten: Kraftigaste åtgärden så här långt

Efter flera veckor lyckades till slut EU-ledarna enas om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland.

Ytterligare två banker kopplas bort från det internationella betalningssystemet Swift och fler läggs på listan över personer som stoppas från inresa till EU och får sina eventuella tillgångar frysta. Men den kraftigaste åtgärden i paketet är ett importstopp av rysk olja.

– Man kan säga att det är den kraftigaste åtgärden som man lyckats genomföra så här långt. Det kommer minska Rysslands exportintäkter från oljeexporten, säger Andreas Johnsson, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Effekter på lång sikt

Med en ökad export till länder som Kina och Indien kan Rysslands ekonomi på kort sikt hantera stoppet relativt bra, tror Andreas Johnson. Men att ersätta EU som exportmarknad blir svårt.

– Även om det kanske inte syns nu direkt så kommer det vara en väldigt stor utmaning för Ryssland att försöka rikta om sin export av olja till andra länder i stället för EU.

Länder undantagna

Importförbudet införs med vissa undantag. Tjeckien och Slovakien men också Ungern, som tidigare satt sig på tvären mot ett importförbud av olja, berörs av undantagen, eftersom länderna får rysk olja via ledningar.

– Man gör ett undantag för olja som transporteras via oljeledningar, men all olja som kommer via båt, som utgör den stora merparten, stoppar man, säger SVT:s Europakorrespondent David Boati.

Risken att övriga EU-länder trots allt importerar olja, som ursprungligen kommer från Ryssland men som mellanlandat i ett annat land, tror inte Andreas Jonhsson kommer vara ett problem.

– Det finns tecken på att Ryssland försökt kringgå sanktionerna på olika sätt, men det finns olika tekniska sätt att följa var oljeleveransen kommer ifrån. Så jag tror man rent praktiskt kan hantera den frågan.