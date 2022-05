EU-sanktioner mot rysk olja – men med vissa undantag

”Det här täcker omedelbart mer än två tredjedelar av oljeimporterna från Ryssland och tar bort en stor del av finansieringen av deras krigsmaskin”, skriver Michel från torsdagskvällens EU-toppmöte i Bryssel.

”Det här sätter maximalt tryck på Ryssland att stoppa kriget”, anser Michel och konstaterar att EU:s sjätte sanktionspaket kring Rysslands krig i Ukraina också omfattar nya inreseförbud, åtgärder mot ryska tv-kanaler och ett bortkopplande av storbanken Sberbank från transaktionssystemet Swift.

Uppgörelsen kommer sedan EU-ländernas stats- och regeringschefer suttit samlade i Bryssel under en stor del av måndagen för att hitta en lösning.

– Man gör ett undantag för olja som transporteras via oljeledningar, men all olja som kommer via båt, som utgör den stora merparten, stoppar man. Sedan kriget startade har EU köpt in olja för 30 miljarder euro. Otroliga summor som pumpas in i Ryssland och ut i krigsmaskineriet, som man nu slutar med, säger SVT:s Europakorrespondent David Boati, på plats i Bryssel.

”Stora diskussioner”

Sanktionspaketet svider för många länder, med Ungern i spetsen, men även andra länder som Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Kroatien har haft invändningar på grund av att de är beroende av rysk olja.

– Det har varit stora diskussioner om EU ska vara med och finansiera en omställning för de här länderna. Nu har man hittat den här lösningen att de länder som får olja direkt via pipeline från Ryssland får ett tillfälligt undantag, med en tidsfrist för att ställa om, säger David Boati.

Trots måndagens kompromiss finns fortfarande många lösa trådar där detaljerna ännu inte är kända. Till exempel frågan om hur länge undantaget ska gälla.

Välkomnas av Andersson

Statsminister Magdalena Andersson (S) sade innan mötet att hon skulle driva på för ett sanktionspaket så långt som det var möjligt.

”Överenskommelse om det sjätte sanktionspaketet – inklusive importförbud av rysk olja – kommer att minska Rysslands möjlighet att fortsätta den brutala aggressionen mot Ukraina”, skrev hon sedan på Twitter då uppgörelsen var klar.

Artikeln uppdateras