Karta: Så mycket olja kommer från Ryssland till Europa

Oljeimporten är i dag mycket viktig för EU:s transportsektor som står för ungefär 60 procent av oljeanvändningen. Även inom industrin är oljetillgången viktig.

– Det är inte lätt att byta ut ryska oljan men det är teoretiskt möjligt. Men det kommer krävas en otrolig ansträngning, säger Per Högselius, professor i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Sveriges oljeimport

Den svenska importen av rysk olja är liten, cirka 8 procent under 2021. Sverige tar även all oljeleverans via fartyg, vilket gör Sverige flexibla i valet av producent. Men andra länder kommer ha det tuffare att strypa den ryska oljan.

– Vissa europeiska länder som kommer ha det väldigt svårt att sluta köpa rysk olja. Man är beroende av ryska oljeleveranser via landvägen och har inte möjlighet till havsburen olja, säger Rebecka Bergholtz, analytiker på Energimyndigheten.

Rysk olja från Kina?

Om EU:s embargo går igenom väntas motaktioner från Ryssland på bland annat naturgasleveranserna. Samtidigt kommer de ryska oljeleveranserna till Kina och resten av Asien att växa i betydelse och kan skapa ovanliga problem.

– Hur ska europeiska köpare kunna säkerställa att man inte köper rysk olja fast från ett tredje land istället? Sådana frågor kommer bli väldigt intressanta, säger Rebecka Bergholtz, analytiker på Energimyndigheten.

Ryssland är långt ifrån det enda landet vartifrån oljan flödar in i Europa. Se videon över vart Europas olja kommer ifrån och i vilken mängd.