Femdubbling av Sveriges stöd till kolaffärer utomlands

Sverige har via Parisavtalet lovat att arbeta för minskade utsläpp i världen. Trots det har svenska myndigheter fortsatt att stötta svenska företag som sålt maskiner till kolutvinning i andra länder. Vid årsskiftet drogs stödet in. Siffror som tidningen Sveriges natur nu tagit fram visar dock att stödet femdubblades de sista åren innan det drogs in.