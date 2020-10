Frihetskämpar, saudiska spioner eller terrorister? – detta är ASMLA

Den danska lilla byn Ringsted beläggen mitt på Själland har de senaste åren varit som tagen ur en agentroman. Iranska spioner har planerat mord på danska medborgare och det hela når sin kulmen när Danmark tar det drastiska beslutet att i september 2018 stänga ner Öresundsbron som en del i en insats.

I centrum för konflikten står Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA).