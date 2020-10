Uppgifter till SVT: Svensk man gripen i Turkiet och förd till Iran i hemlighet

Sverige riskerar att bli indragen i en internationell tvist efter att en svensk medborgare gripits i Istanbul och överlämnats till Iran. Mannen är en ledargestalt inom Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Separatistorganisationen är terrorstämplade av den iranska staten och har anklagats för att ha utfört dåd mot såväl civila som militära mål i landet. Organisationen har också nära band till Irans ärkefiende Saudiarabien, som enligt uppgifter finansierar rörelsen.

Anhöriga uppger att såväl svenska som amerikanska myndigheter bekräftat gripandet och begär att svensk polis och UD agerar.

Svenska UD bekräftar att de känner till ärendet men avböjer att kommentera vidare och har maskat all information i epost-trafiken med ambassaden i Ankara.

Arvin Khoshnood, forskare och Iran-kännare, menar att mannens liv är i fara.

– Sannolikt kommer han, efter intensiva förhör, visas upp på statligt tv där han erkänner ett flertal terrorbrott. Han kommer även dömas till döden av en domstol, och förr eller senare blir han avrättad.

Hur reagerar du på att en svensk medborgare blir utlämnad till Iran?

– Att Turkiet lämnar en svensk medborgare till Iran är uppseendeväckande och kommer påverka Ankaras redan kyliga relation med EU negativt. Det som dock är skrämmande är att detta tydligt visar att regimen i Iran har intensifierat sitt arbete mot opponenter i exil.

