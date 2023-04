Demenssjuka nekas tid utomhus – stora skillnader på landets demensboenden

Personaltäthet: I Värmland är det 26 i omsorgspersonalen per hundra vårdtagare. I Jönköping är det 39.



Sjuksköterskor: I Västmanland arbetar hälften så många sjuksköterskor på demensboendena som i Dalarna. 3 sjuksköterskor per hundra vårdtagare mot 5,8.



Möjlighet till fri utevistelse: I Halland och på Gotland går det på alla boenden. I Jämtland på hälften. I Norrbotten på en fjärdedel av boendena.



Träningslokaler: Saknas helt i Norrbotten, Kalmar och Jämtland. I Gävleborg finns det på över 60 procent av boendena.



Utbildning: Lägst andel utbildad personal finns på ett boende i Kiruna. Där har 19 procent av personalen adekvat utbildning. På 42 av landets boenden i bland annat Sundsvall, Borlänge, Grums, Västerås och Ronneby finns boenden där all omsorgspersonal har adekvat utbildning.



Siffrorna bygger på vad boendena själva rapporterar till Socialstyrelsen. Den senaste undersökningen gjordes 2022.