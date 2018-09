Alternativhögern i Sverige

Christoffer Dulny

– Jag vill påverka folks sätt att tänka på. Jag vill befinna mig precis utanför åsiktskorridoren och sen helt enkelt försöka vidga den så mycket som möjligt och göra det oacceptabla acceptabelt.



SCEN: ”Skål! Välkommen! Svenskar är vita och landet är vårt! Skål!”



Daniel Friberg:

– Ja, svenskar är vita. Svenskar är mer än vita. Dom är ett distinkt germanskt folkslag med en mångtusenårig historia.



Det här handlar om en grupp högerextrema män som på ett radikalt sätt vill förändra världen. En internationell rörelse med svenskar i toppen.



Richard Spencer:

– Daniel and other people in Sweden are right at the forefront. It’s remarkable. It’s remarkable that these leaders didn’t come from Germany. They didn’t come from Italy.



Daniel Friberg:

– Tradition. Jag kan sammanfatta det i ett ord. En återgång till traditioner.



Donald Trump:

”We will make America safe again and we will make America great again. Thank you everybody. Thank you.”



USA hösten 2016. Extremhögern ger sig in i valrörelsen. Internetskämt, så kallade memer, delas på nätet och sprids till tusentals väljare. Den gröna grodan blir symbolen för Alt right – alternativhögern:



Hillary Clinton, 25 augusti 2016:

– These are racist ideas, race-baiting ideas, anti-Muslim, anti-immigrant, anti-women. All key tenants making up the emerging racist ideology known as the Alt right.



Richard Spencer

– I think that the alt right played an essential role, an indispensable role, in the election of Trump. And I mean this very seriously. I don’t think he would have been elected without us.



Det här är Richard Spencer, han är alt-right-rörelsens främsta ledare. Han är vältalig, men djupt kontroversiell och står nazismen nära.



Vi har valt att intervjua honom och andra ledare inom rörelsen för att visa vad alternativhögern faktiskt står för. Dom uttrycker rasistiska och antidemokratiska åsikter i det här reportaget.



Spencer blev globalt ökänd efter presidentvalet i USA, i det som kom att kallas “Hailgate”.



Richard Spencer:

– I gave a speech that I do think summed up much on what I believe and what the alt-right is and so on. And I wanted to end it with a flourish. And so I was thinking, ok, this is, this is: we won. We need to celebrate this victory. So I said Hail Trump, Hail our people, Hail victory.



Richards Spencer 19 november 2016:

– Hail Trump, Hail our people, Hail Victory!



Richard Spencer:

– I knew they were gonna be provocative and I didn’t know quite, they would be quite so provocative.



Charlottesville 11 augusti 2017:

“Jews will not replace us! Jews will not replace us!”



I Charlottesville förra året var det Richard Spencer som var affischnamnet, när en enad extremhöger protesterade emot att en staty av en sydstatsgeneral skulle tas bort.



En av motdemonstranterna var Heather Heyer, Susan Bros dotter.



Susan Bro:

– She saw videos from Friday night, where they marched on the UVA lawn, chanting jews will not replace us”, “blood and soil” – the old nazi chants. And they attacked a professor. They attacked some students. They wouldn’t let the Jewish congregation out of the synagogue when the service was over. It was very violent.



– When she saw that and saw how they came from lots of places far away armed and ready, she said I have to be there. Her friends said don’t go, it’s dangerous, she said I know, I could die, but I need to go, I need to be there.



Richard Spencer:

Why was it important to protest against the removal of the statue?



– Because it’s a symbol of the white race. To be honest. It’s not just a symbol of American history, it’s not just a symbol of southern history.



– It’s not just about the statue and it’s not just about the American civil war. It’s about a symbol of white identity on the continent.



Susan Bro

– They were trying to stay away from the violence. She was with a rather large crowd of people, a variety of races and religions and believes who were counter protesters.



Klipp med Heather Heyer, 12 augusti 2017.

Vän: Was she like I can’t comment?



Heather Heyer:

She was just like, I can’t engage with you because you don’t have a good argument.



Medan våldet växte på gatorna, väntade Richard Spencer på att få hålla sitt tal. På bilder syns två svenskar stå bredvid honom i parken:



Daniel Friberg och Christoffer Dulny.



Några månader tidigare hade dom två tagit alt right till Sverige och grundat nordisk alternativhöger.



Daniel Friberg tillhör den internationella toppen och skulle själv tala i Charlottesville. Men demonstrationstillståndet återkallas, deltagarna motas bort, Spencer pepparsprejas och åker därifrån tillsammans med Dulny.



Tidigare Ku Klux Klan-ledaren David Duke hjälper den rasande Spencer att livesända ifrån bilen:



Ur filmen:

Spencer: Get in, get in!

Duke: Ok.

Spencer: We gona live broadcast this whole thing.

Spencer: Hell victory!

Spencer: I am so outraged I cannot put it into words…

Duke: Let me make a point to, that we had a permit.

Spencer: Exactly.



Duke: We knew the city was gonna try revoke our permit, so they revoked it.

Spencer: I am so outraged that I'm gonna make Charlottesville the center of the world. We are gonna come back here so many times. It’s gonna make your head spin.



Klockan är här tio över tolv. En och en halv timme senare, 13.42 kör den 20-åriga högerextremisten James Fields sin bil rakt in i en grupp med människor, bland dem Heather Heyer.



Susan Bro visar fotot på mobiltelefonen:



Susan Bro:

– That’s Marissa in the blue hat. That’s Marcus in the red hat. That’s his car. There is Courtney, falling. See her here. And down here is her foot, as her knee gets twisted sideways.

– There is Heather, she is looking right at him.

– She’s looking the driver right in the eye, just seconds before she’s killed.



Richard Spencer:

How would you describe the behaviour of your supporters, of the alt right movement in Charlottesville?

– I would say overall it was very good. Now, were there some bad apples in the sense of someone who attacked someone unprovoked, I’m sure.

– The incident with James Fields, I don’t quite know what happened. But yes, overall I think the behaviour was good, and understandable.



Heather Heyer dödades och 28 andra människor skadades i bilattacken.



Charlottesville 7 oktober 2017:

– Hello Charlottesville we’re back and we have a message. We’re back and we gona keep coming back.



Två månader senare återvände Richard Spencer till statyn i Charlottesville:



Richard Spencer:

– You’ll have to get used to the alt right. You gona have to get used to white identity. You’re gonna have to get used to uncut young men who are willing to stand for our future. So get used to it. It’s gona be a lot more crying sweetheart, sorry about that (skratt), but we’re gona come back, we’re gona come back again and again and again.



Talkör:

“Russia is our friend” “The south will rise again”



Susan Bro

– Never underestimate them, I think that’s partly what went wrong in Charlottesville was that they were not taken seriously. So I would caution in Sweden or anywhere else. Pay attention, don’t turn your back.



Heather Heyer har fått en gata uppkallad efter sig i Charlottesville. Hennes död uppmärksammades i hela världen, rättsprocesser inleddes mot Richard Spencer och alternativhögern försvagades. Det hade kunnat vara slutet för alt-right, istället tror Spencer att det kan bli början på något nytt, där Sverige spelar en viktig roll:



Richard Spencer:

– Sweden seems to be essential. I remember when I first created a website called alternativeright.com in 2010 and I would look at the demographics of my viewers through google analytics and Sweden was radically outnumbered. I would have more Swedes reading my website than say Germans. Certainly more than Russians.



– Many people in the movement would make fun of Swedes. Swedes are kind of a metaphore for you know silly, sick liberals. The ultimate cuck, you could say, is the Swede is used as again a metaphore for that kind of thing.



Inom den internationella extremhögern har Sverige målats upp som ett skräckexempel. Som det nordiska paradiset, förstört av invandring och mångkultur. Som ett land i kollaps med väntande raskravaller.



Sverige har blivit till en symbol. Sedan ett drygt år tillbaka, satsar alternativhögern här:



Daniel Friberg

– Jag tror att det kan svänga väldigt snabbt i Sverige. Jag är ganska övertygad om att vi väldigt snart kommer att seriöst prata om massiv återvandringspolitik.



Hur viktigt är höstens val tror du?

– Det är viktigt. Framför allt vad gäller att legitimera de här ståndpunkterna. Jag är ganska säker på att SD kommer bli största partiet.



Daniel Friberg, har en lång bakgrund och en stark position inom extremhögern. Han är tidigare medlem i Svenska Motståndsrörelsen och fram tills nyligen europeisk ledare i alt right corporation.



Högtalarröst:

”Då har vi Christoffer Dulny”



Han grundade nordisk alternativhöger tillsammans med Christoffer Dulny som då kom direkt från jobbet som politisk sekreterare på Sverigedemokraternas riksdagskansli.



Svenskar som trätt fram som några av den internationella rörelsens frontfigurer. Med en tydlig rasistisk och antisemitisk agenda är målet att normalisera extrema åsikter i syfte att förändra Sverige.



Christoffer Dulny:

– Jag vill påverka folks sätt att tänka på. Jag vill befinna mig precis utanför åsiktskorridoren och sen helt enkelt vidga den så mycket som möjligt och göra det oacceptabla acceptabelt.



Christoffer Dulny spelar in pod:

– Anser du att man borde terrorstämpla nazistorganisationer är frågan. Ja. Rimligt, som sagt.



Christoffer Dulny:

– Vi får in våra tankar och idéer genom att göra bildmemer, genom att göra videor, genom att podda, genom att skriva artiklar, det kan vara väldigt komplicerade tankegångar, men det kan vara väldigt mycket enklare tankegångar.



Ett exempel på en sån tankegång, mem, handlar om staden Finspång. En reklamfilm har fått en ny text: det beskrivs hur Finspång blivit till en arisk dröm med arbetsläger för oliktänkande.



Ur ”Liten film om Finspång”:

”Mer än 2500 människor och 400 straffarbetare arbetar här. För dig innebär produkterna hemlagad mat, duschar med både gas och vatten samt avrättningar. ”



Det beskrivs också hur journalister och politiker ska ställas inför krigstribunal och hängas i lyktstolpar. Brottet är den förda invandringspolitiken.



Ur ”Liten film om Finspång”:

”De 1488 sjöarna lockar till både bad och massdränkningar, då det är lätt att ha ihjäl folk med vatten. Ta en paddel och sopa till fittan i nacken.”



De lanserar det som skämt, men i botten finns ett allvar.



Christoffer Dulny:

– Det här har blivit en slags drift med hela Nürnbergrättegångarna naturligtvis. Men det har också blivit någon form av utlopp för att dom kan inte komma undan med det här; alltså dom har sänkt Sverige, det politiska och mediala etablissemanget och dom förtjänar att ställas inför rätta.



Daniel Friberg:

– Finspångsmemen var liksom vårt första större genombrott i svenskt mått, när en mem från oss fick ordentlig spridning.

– Det handlar att utkräva ansvar för politiska beslut.

– Jag tycker ju att många av dessa handlingar är definitivt i åtminstone det området att det kan vara befogat med dödsstraff. Absolut.



Det här upprepas gång på gång – att politiker ska ställas till svars och avrättas för att Sverige tagit emot asylsökande. Det förs också fram i alternativhögerns andra internetbilder; så kallade memer, som skämt.



Men i det dom kallar skämt, finns ofta historiska referenser till nazism, judehat och förintelsen. Finspångsmemen skojar om gaskammare och hemma, på sitt kylskåp har Christoffer Dulny en bild som anspelar på Auschwitz, där står: Alt-right macht Frei.



SCENEN VID KYLSKÅPET



Christoffer Dulny:

– Vi kommer helt enkelt återställa ordningen. Det är väl det liksom. På något sätt känner vi att det finns folk som har försatt Sverige i en allvarlig kris och dom personerna bör hållas ansvariga.

– Vi angriper inte dom svaga, vi angriper dom som är starka som har mest att säga till om, som har resurser och pengar. Jag tycker att dom får finna sig i att tåla satir, kritik.



Förlåt, men alt right macht frei för mig riktar ju udden mot judar.



– Alltså som sagt, det här är bara en mem, en skämtsam mem. Det här är ingenting vi producerar, ingenting vi säljer. Det här är en teckning som jag fick skickad till mig och jag tänker helt enkelt inte ta det mer seriöst än så.



Alternativhögern brukar själva säga att dom jobbar metapolitiskt. Det betyder att de försöker förändra opinionen och få spridning för sina extrema åsikter i det vardagliga samtalet, hos vanliga människor. Men det stora målet är att påverka politiker:



Christoffer Dulny:

– Sverigedemokrater är ju särskilt intressanta för oss att påverka också, vilket jag tycker ändå, det visar att det vi gör; dom har slogans som är väldigt lika våra slogans, dom lyfter upp våra memer. Du har Mattias Karlsson som delade en av våra memer nyligen. Så liksom där ser du att vi hela tiden finns i bakgrunden.



Den 9e juni i år delade Sverigedemokraternas gruppledare; Mattias Karlsson, en bild som häcklade Henrik Schyffert. Schyffert har försvarat invandringskostnader och kallas hånfullt för pizzaekonom.



Bilden kom från alternativhögern. Den var fotad samma dag på deras konferens och visar ena halvan av en fikaskylt. I en kommentar skriver Mattias Karlsson att bilden dök upp i hans flöde och hade delats av personer utan koppling till alternativhögern.



Christoffer Dulny tillhörde själv toppskiktet inom Sverigedemokraterna och jobbade flera år i riksdagen.



Christoffer Dulny:

– Nämen, jag kan säga såhär: jag har kontakt med folk. Och jag vet att det är många från olika partier, som har en bra ställning, som gillar det vi gör. Men det är också en del av det vi gör är att, återigen, vi har någonting vi gör öppet för våra fans, men vi har också en annan typ av kontakt med folk som inte är något vi skyltar med öppet. För att det skulle då innebära att om vi är öppna med det så skulle de här broarna brännas. Och folk har inte ett intresse av att göra det.



Menar du att ni har också kontakt med folk från, ska man säga, mer etablerade partier, partier till vänster om SD?

– Ja, alltså, det är ju bara att se hur folk för sig i sociala medier, så kan man ju ha en gissning om vilka de har inspirerats av.



Bakom alternativhögerns skämt och ironier, finns djupt rasistiska tankar om att en människas värde styrs av hennes ursprung; hud- och hårfärg. En rad av deras böcker försöker intellektualisera och rationalisera extrema åsikter.



Vi träffar Richard Spencer i hans lägenhet i Washingtonstadsdelen Alexandria, härifrån ger han ut och säljer rasideologisk litteratur:



SCEN med Spencer bland hans förlagsböcker:

– ”Homo Americanus” it’s the passive nihilist. It’s the man who lives only to consume. His being is eating.

– This was actually a pretty foundational book, “The uprooting of European identity”.



– “Race differences in intelligence”. He did an amazing accumulation of IQ tests.

– This was also a major kind of text on psychometrics and race and so on.



Under namnet Den Nya Högern har en rad franska författare som beskriver ras som identitet fått genomslag. Dom kallas ofta identitärerna och har inspirerat både alternativhögern och främlingsfientliga partier i hela världen.



2009 grundade Daniel Friberg förlaget Arktos som översatte böckerna till engelska. Idag beskrivs Arktos som världens största högerextrema förlag.



Richard Spencer:

– He’s essential. Look – without Arktos we wouldn’t have English translation of the French new right. It’s funny that I’m saying this, without the Swede who lives in Budapest and Poland, we wouldn’t have English books from France. It gets to what I’m saying. It’s an international movement. He’s absolutely essential, we could not do it without him.



Daniel and other people in Sweden are right in the forefront. It’s remarkable. It’s remarkable that these leaders didn’t come from Germany, they didn’t come from Italy.



Daniel Friberg:

– Jag skulle vilja säga, att om man talar metapolitik t ex eller opinionsbildning, kulturkampen, vad man nu väljer för term, så är böcker kanske den mest avancerade formen, den som kommer först. Så att böcker är fundamentala.



– Ett av problemen med 90-talets rörelse var just att musiken var fundamentet, det mediet medger inte möjlighet att kommunicera en tillräcklig mängd information och/eller attrahera den människotyp som behövs för att bygga en rörelse. Den elit som behövs för att skapa kärnan som sedan kan utvidgas och bli en större rörelse.



En rörelse som Daniel Friberg själv är en del utav. Över hela europa växer främlingsfientlighet och nationalism. Friberg har valt att bosätta sig i de två länder som gått längst:



Ungern – där styr Viktor Orbáns Fidesz sen 2010. Dom har bland annat byggt gränsstängsel för att stoppa flyktingar och infört politisk styrning av rättsinstanser och media.



Och i Polen med nationalkonservativa Lag&Rättvisa vid makten. Också dom har infört auktoritära lagar som anses hota demokratin; public service-företagen har fått regeringstrogna chefer och ett stort antal journalister har avskedats.



Daniel Friberg:

– Ungern är ju också dom som varit först med att lyfta dom här frågorna, sen har ju Polen Slovakien och Tjeckien hakat på. Ungern är utan tvekan det viktigaste



– Så att vi ser den här utvecklingen över hela europa. Det handlar mest bara liksom om tid, hur lång tid det kommer ta innan partier som värnar, som bryr sig om europas överlevnad blir dom största partierna. Det kommer hända förr eller senare i vartenda land, men frågan är när.



Det är vad alternativhögern jobbar för: att få in sina extrema åsikter i den politiska ledningen i varje land, för att steg för steg förändra samhället.



Det långsiktiga målet är en vit etnostat på det norra halvklotet. En absurd tanke för dom flesta; att bara människor med europeiskt ursprung och vit hudfärg skulle få leva här.



Richard Spencer:

– I want nothing less than a revival of the roman empire, but made a new for the 21 or 22century. And also one that´s learned important lessons from previous national movements and brought those to bare in a new kind of political order.



– So it would be a broad, the ethno state, it would be a broad order, it would be a kind inherently imperial. It will also have a right of return for all white people. One’s race or one’s skin colour would be one’s passport in that sense.



Spencer vill inte bara att människors hudfärg ska bli deras pass. Han vill också införa en slags apartheidstat, där alla andra förpassas till avgränsade områden, där dom styrs av vita.



Richard Spencer:

– There is a white mans burden. We might very well have large populations of African Americans that we are going to have to take care off. And that is our burden. But we can do it right. So again, the ethno state is not pure in that sense, there’ll be many ethnicities in it, there might be different races, but the whole point is that the ethno state is dedicated, obsessed, with maintaining our race and our civilization, with building a world that expresses our will.



Christoffer Dulny:

– Däri finns en vision om ett enat globalt norden, mot den globala södern. Vilket jag helt och hållet delar. Jag anser att vi har så pass mycket gemensamma beröringspunkter idag.

Så jag hoppas att den här visionen om ett globalt norden på något sätt kan bli verklig. Jag tror att gemensamma intressen och gemensamma utmaningar gör att vi på något sätt måste agera gemensamt.



Gemensamt agerande, för att vita människor ska ta makten över alla andra människor. Som ett eko från historien.

PGMledarbit



Vi träffade ledarna i alternativhögern helt öppet, dom är tydliga med sin människosyn. Parallellt har vår reporter Jenny Strindlöv, utan att berätta att hon är journalist, umgåtts i en högerextrem miljö med kopplingar till alternativhögern. Ibland har hon burit dold kamera. Hon blev inbjuden till en stor våning som kallas Högkvarteret:



Jenny Strindlöv

– Högkvarteret är en enorm lägenhet i centrala Stockholm där personer inom den rasideologiska miljön träffas och nätverkar. I Högkvarteret så träffade jag allt från avhoppade sverigedemokrater till nazister och fascister.



Det var också där som nordisk alternativhöger höll sitt privata ettårsjubileum och då var jag där.



Christoffer Dulny (dold inspelning):

”Vi vill bara hälsa er välkomna å Nordisk alternativhögers vägnar och Högkvarterets vägnar, som alltid är väldigt generösa med att ge oss utrymme för att hålla våra hatfester på. Stort tack för att ni har oss.”



Ledande personer inom alternativhögern besöker ofta Högkvarteret, under en fest diskuteras Finspångsmemen och vilka som bör avrättas:



(Dold inspelning)

Person 1: Alltså det är så jävla många som måste spärras in och skjutas sen. Så är det ju absolut.

Person 2: Finspång 2022

Person 1: Ja exakt. Reinfeldt exempelvis. Alltså så många svenskar han indirekt har sett till att dom, ja blivit mördade.

Person 3: Ja, han har förstört livet för människor.

Person 1: Förstört livet för så jävla många. Ett helt folk egentligen alltså. Är inte det värt liksom... Är inte det dödsstraff offentligt?

De andra: Jo.



I Högkvarteret fick Jenny också höra talas om en tidigare okänd, hemlig och våldsbejakande grupp:



Jenny Strindlöv:

-En av de personerna som jag kom närmast berättade om en grupp, att han är med i en grupp som kallas för Föreningen. Och han berättade att för att få vara med i Föreningen så krävs det att man är vit man, att man är nationell och att man har tillgång till vapen.



Dold inspelning:

Person 1: Såhär, grejen med Föreningen är de kanske inte är så politiskt intresserade av politik egentligen, men de vet vad de är och vad de kan göra.

Person 2: Folk som ser att världen är fucked up och ser att jag är svensk och jag ska försvara mig som svensk.

Person 1: Grejen är att det är väldigt högt testosteron och väldigt bra våldskapacitet. Förstår du?

Person 2: Definitivt.

Person 1: Och det kan man ju se i andra grupper att de inte har. Eller andra grupper som NMR, de har ju jättehög faktiskt, de är jätteduktiga.



Jenny Strindlöv:

Två av medlemmarna i Föreningen har berättat för mig att man har tillgång till vapen. Men man resonerar som så att eftersom andra grupper, etniska grupper, beväpnar sig så måste dom som vita nationella män också göra det.



Det visar sig att Föreningens medlemmar tränar kampsport för en av alternativhögerns frontfigurer; Jonas Nilsson. Han står Christoffer Dulny nära, har gett ut flera böcker och skriver magisteruppsats på Försvarshögskolan. Han talar om att bygga ett våldskapital.



Jonas Nilsson:

– Det finns dom som beskriver mig som såhär intellektuell. Men det är ingenting som jag använder själv, utan det är lite omvänt faktiskt. För många tror att när man stänger ute den politiska oppositionen från förhandlingsbordet, så är den enda vägen att gå är en våldsam väg framåt. Och det är inte helt fel.



– Vill du införliva din egen politik i någon mening så måste du som politisk enhet ha ett våldskapital.



Jonas Nilsson har en lång bakgrund inom extremhögern. Som tonåring gick han med i nazistiska Svenska Motståndsrörelsen och är dömd för grov misshandel. Han har också stridit för Främlingslegionen och tränat det högerextrema Azovförbandet i Ukraina i närstrid. Senare i höst ska personer från Föreningen och Alternativhögern dit för att gå MMA-matcher mot Azovsoldater:



Jonas Nilsson:

Hur ska man göra för att bygga det här våldskapitalet? Det är egentligen en vilja det baseras på. Hur långt är vi beredda att ta det?

Vad tänker du för egen del? Ja, jag är beredd att gå hur långt som helst.

Vad innebär det

ja, det innebär precis vad det är. Det jag tycker är rätt det gör jag.



Filmklipp från Sydafrika. Jonas Nilsson övningsskjuter med Boerlegionen.



Jonas Nilsson är just nu i Sydafrika för att bland annat vapenträna med den nybildade Boerlegionen, en vit beväpnad självförsvarsenhet, för vita farmare.



Alternativhögern talar öppet om behovet av att kunna försvara sig och om ett kommande raskrig i Sverige:



Daniel Friberg:

Möjligheten att det kan uppstå ett raskrig. Och beväpna sig. Hur ser du på det?

– Ja, alltså tyvärr. Tyvärr är det ju en potentiell verklighet. Vi står inför.

– Jag hoppas att så många svenskar som möjligt beväpnar sig och gör sig redo på diverse.



Från Högkvarteret (dold inspelning):

”Ärad vare Tor! Skål!”



Jenny kom fort in i den högerextrema gruppen och fick vara med på en fornnordisk offerrit, ett så kallat blot för att där spela rollen som gudinnan Sol.



Jenny Strindlöv:

– Det här med hedendom och hedniska riter är någonting som återkommer hela tiden.



I den här gruppen ser man ju kristendomen som att den har inpräntat en slags slavmoral i svenskarna och gjort dom veka och svaga och istället har man gått tillbaka till det som man betraktar som urnordiskt, det hedniska.



– Något som jag tänkt på mycket är att det verkligen är så olika personer, från olika samhällsklasser, olika yrkesgrupper som träffas i Högkvarteret och enas kring den här ideologin. Att några av dom absolut viktigaste personerna går helt under radarn. De syns inte alls utåt, men dom jobbar stenhårt på insidan.



Samtidigt som det dolda nätverkandet pågår, sker mycket helt öppet. Frontfiguren Richard Spencer vill nå ut också i traditionell media:



Richard Spencer:

– We need to raise consciousness and we ultimately want to change the world. We ultimately want to change the world politically, socially and culturally. So everything in the movement needs to be geared towards that end of inspiring action.



Richard Spencer i sin lägenhet:

– And so, call them tomorrow, do the Swedish tickets. We could do that tonight actually, because I’m sure they’re open.



Richard Spencer förbjöds att resa in i Schengen efter deltagande på en ungersk konferens 2014, han säger att svenska ambassaden gett besked om att han är välkommen igen och planerar att besöka Almedalsveckan:



Richars Spencer;

I’ll be going to this great summer festival in the islands, I can’t wait. But I don’t know what I’ll be doing, it’s all up to Chris. But I’m just going along for the ride, I guess!



What has he told you about the conference, about this week?



– I have no idea. He’s kind of told me it’s a right wing festival week thing, I really have no idea, But I don’t wanna know too much so it’ll be fun, experiencing a new world. I just can’t wait to meet people!



Almedalsveckan i Visby en symbol för demokratin som många menar håller på att tas över av högerextrema grupper. Två år i rad har nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen varit där, båda åren har det rapporterats om misshandel och hot.



Och i år åkte också nordisk alternativhöger dit:



Daniel Friberg och Christoffer Dulny:

DF: Lite sega efter resan bara, men vi är självklart taggade.

CD: Det känns som att mycket kommer att gå av sig självt. Bara att vara här är en vinst nog. Nej, men vi snackade lite med våran internationella gäst och nu har vi strukturerat upp så vi har ett antal fasta grejer plus någonting på lördagen när SD kör sitt. Så att han är här hela veckan också.



Tanken med Richard Spencers besök är att få ett medialt genomslag, men också att inspirera andra inom extremhögern:



3 juli 2018. Interiör lägenhet. En grupp tittar på åttondelsfinal Sverige-Schweiz:



Christoffer Dulny:

– Ni har väl bokat imorgon? Förlåt, på torsdag klockan åtta. Cocktailparty hos oss, med hemlig gäst. Lite inträde så att vi kan finansiera hans resa och så vidare, men det ingår drinkar och underhållning.



Kvinna:

– Perfekt.



Christoffer Dulny:

– Poolparty. Ja, vi har pool.



Flera kommenterar fotbollen:

– Kör! Offensivt, offensivt!

– Ja, kom igen nu!

– Bra, håll boll..

– Ja, det är lika bra, bara kör!



Jubel



– VM-guld!!



prat, skrik, skratt – skålar



– Hell seger! Snäll seger, inget annat, SVT är här, jättesnäll seger.



Daniel Frändelöv (Conrad):



– Mina kära vänner, vi har samlats här tillsammans för att fira fria rikets, ytterligare en stor seger, en av alla segrar som vi kommer ha framåt, jag vill bara säga skål!



Alla:

– Skål!

– Svenskar är vita och landet är vårt. Skål!



Scener ifrån Visby:

Gudrun Schyman (FI):



– Och så tar vi ett steg till vänster, ett steg till höger, absolut inte bakåt utan ett stort steg framåt!



Gustav Kasselstrand (AFS):

– Om man väljer av politisk korrekthet att inte prata om återvandring, då är man själv en del av problemet i Sverige.



Almedalen handlar om nätverkande och att synas och höras. Alternativhögern försöker också här plantera sitt budskap hos politiker och debattörer.



Daniel Friberg, Christoffer Dulny och Kristofer går runt på stan i Visby.



CD: Vad var det vi skulle gå på nu?

DF: Ledarsidornas boklansering.

CD: Just det. Av Ann Heberlein?

DF: Nej det var imorgon.



CD: Litet tv-team, dom spelar in här också, så säg inget dumt nu för då ryker karriären.

SD-politiker: För dig eller för mig?

CD: Dig antar jag. Du är väl fortfarande aktiv i SD?



SD-politiker: Ja, jag ska väl in i KF nu.

CD: Dom filmar oss här nu, så nu får du ta avstånd och fördöma. Ja, lycka till.



Christoffer Dulny:

– Nätverkandet är helt avgörande för att öka acceptansen för oss. Vi är trevliga personer, vi kan tala för oss själva, vi har liksom en bildning, vi har olika positioner i samhället. Vi är inga pajasar liksom.



Står och pratar med Jeff Ahl (AFS) och några andra.



Christoffer Dulny: Tja, tja. Läget?

Jeff Ahl: Bra. Tack för igår.

Annan person: Ja, stort tack.



Christoffer Dulny: Bara så ni ser den här. (pekar på sin mikrofon)

Någon: Oj.



Christoffer Dulny vänder sig mot Aron Flam:

CD: Aron: Ska ni ha en grej här klockan?

AF: Ja, vi ska ha en grej.

CD: Ni ska ha en grej här, bra. Trevligt.



I ett panelsamtal i Almedalen diskuterar flera kända debattörer hur det svenska samhället mår. Alternativhögern ser en chans att lyfta sina frågor.



Moderator:

Välkomna allesammans. Hoppas att vi får en trevlig tid tillsammans.



Alexander Bard:

– Den här fake news-debatten kommer från gamla medier som självklart känner sig attackerade av nya, den nya världen som är online-världen idag.



Christoffer Dulny till Ingrid Carlqvist:

– Dom pratar om att öppna upp för frågor ifrån publiken.



IC: Ja, ska vi?

CD: Ja, jag tänkte göra det.

IC: Ja, jag vill också väldigt gärna.

CD: Ja, men vi går ner och visar lite agence.

IC: Då gör vi det.



Moderator:

Jag tycker vi kör!



Christoffer Dulny:

– Hej, Jag heter Christoffer. Finspång har ju varit på tal här, jag tänkte väl för enkelhetens skull att jag ställer frågan till Aron Flam: vad anser du om det förräderi som denna regering och föregående regering har utsatt oss för? Tycker du det finns en anledning att helt enkelt utkräva ansvar för dom beslut dom tagit som tagit Sverige till den kris vi nu står inför?



Moderator:

Tack. En fråga om ansvarsutkrävande för folkförräderi, i Finspång, vill jag minnas.



Aron Flam:

– Jag är ju en varm anhängare av ansvarsutkrävande. Däremot politiker straffar man framför allt genom att rösta ut dom. Så är det. Sen tycker jag att just hänga meningsmotståndare från lyktstolpar inte bara är moraliskt förkastligt, det är också estetiskt inte särskilt tilltalande.



Alexander Bard:

Jag tycker memkulturen är väldigt uppfriskande faktiskt. Jag tycker dessutom att är det humor så är det humor. Satir. Den kanske är brutal, det kanske är dålig smak. Det hör till saken att den är det, den ska inte vara så jävla finkänslig och alltihopa. Och då kommer du tillbaka till det ständigt med det politiskt korrekta samtalet i Sverige, du trycker ner det och det handlar om ordval och tonaliteter. Du får inte säga vissa ord, n-ordet till exempel för då åker huvudet av.



Det som paketerades som skämt, nästlar sig in i debatter.



Richard Spencer är på väg, men under mellanlandning på Island får han problem. Polen har fruktat att han ska besöka en konferens å lagt in en begäran om nytt inreseförbud i Schengen.



Telefonsamtal

Richard Spencer:

Hey Chris, do you hear me?



Christoffer Dulny:

– Yes, I hear you. How are you?



Richard Spencer:

– I’m fine, a little sleepy. But fine.



Christoffer Dulny:

– So you are still at the …



Richard Spencer:

– Yes. I’m in Reykjavik, in Iceland right now.



Christoffer Dulny:

– Ok. So you were detained at the airport, did they whisk you into a room or?



Richard Spencer:

– Yeah. I mean they were extremely nice, they would even forget to lock the door on occasions…



Christoffer Dulny:

– Ok Richard, you take care of yourself.



Richard Spencer:

– I talk to you soon. Have fun without me.



Christoffer Dulny:

– Yeah, everyone says hi.



Richard Spencer:

– Thank you, talk to you soon. Bye.



Christoffer Dulny:

– Vi var beredda på det, men det känns tungt alltså, det är, ju mer jag tänker på det så tycker jag att det är väldigt tråkigt att inte kunna träffa Richard för att jag tycker om honom. Han är väldigt trevlig och han är rolig och han är intressant.



– Vi har inget liksom seminarium bokat, utöver det här, vi har ingen liksom, events eller egentliga kupper planerat. Vi får väl se, vi får väl sätta oss lite ner och fundera på det.



– Men det så klart att på ett sätt så tycker de kanske att vi utgör ett större hot i det att vi sprider idéer som de vet kan resonera med folk och radikalisera folk.



– Nu har vi en situation där SD kan bli största parti, det innebär att du har, ja, en och en halv miljon människor som är mottagliga för budskap som handlar om nationalism, folk, demokrati, yttrandefrihet. Det är så klart att det…kan man nå dom människorna och få dem att resonera på ett liknande sätt genom att då vidga åsiktskorridoren som vi försöker göra. Då utgör ju vi ett större hot, än diverse babbar. Som går o skjuter ihjäl andra babbar. Som ingen bryr sig om.



Vad är en babbe?

– En blatte, en invandrare, en utlänning.



Kristofer:

– Vi vet ju att våra budskap kan uppfattas som väldigt stötande av människor som inte delar våra åsikter, men vi kan ju inte ta hänsyn till hur mottagarna kan komma att tänkas reagera på våra budskap för att det. Vårt mål med allt vi gör, det är ju inte att vara människor till lags, utan det är ju att vi vill åstadkomma en förändring som ska rädda vårt folk i förlängningen. Och om folk blir kränkta på vägen, ja, då får det bli så. Det är nästan snarare att vi ser det som en framgång om folk...



Christoffer Dulny:

– Det är absolut en framgång om rätt personer blir stötta.

– Jag hoppas att de blir kränkta. Det kan jag säga, jag hoppas att de blir kränkta, att de känner att oj, vad har hänt med samtalet? Varför är alla så radikala helt plötsligt?



Hur stort hot är egentligen alternativhögern? Kommer dom att lyckas flytta gränserna, för vad vi säger och gör?



I Almedalen applåderade dom åt nazistiska Nordiska Motståndrörelsen men också åt Sverigedemokraterna.



Almedalen 7 juli 2018. Jimmie Åkesson talar:

– SD 2018 – nu kör vi in i kaklet. Tack så jättemycket!



Applåder.



Christoffer Dulny:

– Att SD blir största parti är symboliskt väldigt viktigt.

– SD är vinnarna. Det är klart att vi kommer bli mer relevanta i det sammanhanget.



Kristofer:

– Vad roligt. Här har jag fått ett sms från Nordiska Motståndsrörelsen om grillning idag.



Christoffer Dulny:

– Trevligt.



Kristofer:

– Dom är ju ett hot mot etablissemanget, det är dom ju. Vi i nordisk alternativhöger, vi är väl i så fall lika mkt ett hot mot etablissemanget.



Richard Spencer:

– Our movement is political, it’s ultimately: who is going to charge the destiny of our race? Who is going to control the world? That’s ultimately what this is about.



I USA kom alternativhögern att få inflytande under presidentvalet, extremhögern släpptes in genom dörren. Om mindre än två veckor är det dags för Sverige att gå till val.



Alternativhögerns framtidsvision är ett samhälle utan fria och allmänna val, ett samhälle där miljoner svenskar inte längre har någon plats. Steg för steg vill dom att vi gör skillnad på människor, utifrån ursprung, religion, hår- och hudfärg – frågor som dom jobbar hårt med att lyfta. För att göra det oacceptabla acceptabelt.