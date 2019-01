De skickade flest småskulder till Kronofogden i hela Sverige: “Det är inte alls vad vi vill”

Under elva månader förra året skickade Västra Götalandsregionen totalt 4 311 ärenden till Kronofogden för skulder på mindre än 200 kronor – en dramatisk ökning med över 1 324 procent, jämfört med tidigare år.

Bakgrunden är ett nytt avtal mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och inkassobolaget Intrum. Uppdrag granskning har kunnat avslöja hur tiotusentals fler svenskar har hamnat hos Kronofogden för skulder till kommuner, landsting och regioner efter att avtalet om inkassotjänsten slöts.

Under 2017 beslutade Västra Götalandsregionen att ansluta sig till Intrum – något man i dag ångrar.

– Detta är inte alls vad vi hade förutsett. Hade vi kunnat förutse det här så hade vi aldrig gjort det här avtalet, säger Thomas Front, servicedirektör i Västra Götalandsregionen.

“Det är inte alls vad vi vill”

Ett av fallen är en 70-årig man som betalade räkningen för en sjukhusvistelse för sent. Intrum gick vidare till Kronofogden med påminnelse- och inkassoavgift som inte betalats. Med ombudskostnader och Kronofogdens avgifter blev till slut mannens skuld över 900 kronor.

I ett meddelande skriver han: “Förstår inget. Orkar inte. Betalar i alla fall”.

– Jag tycker det här är väldigt tråkigt och det är inte alls vad vi vill, säger Thomas Front.

Fortsätter samarbetet

Totalt ökade antalet ärenden från Västra Götalandsregionen med över 500 procent under förra året. Kronofogden fick in 13 477 ärenden om betalningsförelägganden från regionen – jämfört med cirka 2 000 om året under 2015 och 2016.

– Vi gjorde detta i god avsikt. Vi trodde att den nya leverantören skulle arbeta som den gamla, säger Thomas Front.

Intrums vd Fredrik Backman kan inte svara på vad ökningen av antalet ärenden till Kronofogden beror på. Men enligt honom har den inte något att göra med det nya avtalet med SKL.

– Jag känner mig trygg i att avtalet inte har koppling till hur vi väljer att bedriva inkassoprocessen.

Västra Götalandsregionen stoppade i december överföringen av ärenden till Intrum efter Uppdrags gransknings avslöjande. Efter att nu ha ändrat i avtalet fortsätter dock samarbetet.

Uppdrag gransknings reportage Sverigekraven sänds i SVT1 onsdag 30 januari 20.00 och finns att se från 12.00 på SVT Play samma dag.