Dimitri slutade på Samhall: ”Det blev väldigt jobbigt för mig”

Samhall ska erbjuda jobb till personer med så pass omfattande funktionsnedsättning att de inte kan få något annat arbete på arbetsmarknaden. Jobben ska vara anpassade till medarbetarnas nedsatta arbetsförmåga, men flera personer vittnar för Uppdrag granskning om att jobben är för svåra.

24-årige Dimitri Lago skulle börja städa för Samhall i Södertälje. Han upplevde att otydliga instruktioner gjorde att jobbet inte var anpassat för hans funktionsnedsättningar, ADHD med uppmärksamhetsproblematik.

– Direkt när jag kom så kände jag att ”oj vilket stressmoment”, vi fick inte ens lämna in våra grejer. Vi fick inte lägga in våra matlådor där vi skulle lägga in dem ens, berättar han.

Har bytt till daglig verksamhet

Dimitri Lago berättar att han blev placerad i en grupp där han skulle lära en tjej som inte kan svenska olika arbetsuppgifter.

– Det blev väldigt jobbigt för mig för jag kan inte hennes språk, jag kan inte visa henne vad hon ska göra.

Samhall gav till slut Dimitri Lago andra arbetsuppgifter. Han fick hantera tvätt i källaren tillsammans med en annan medarbetare.

I dag har han en daglig verksamhet på kommunen, där han trivs med att tvätta bilar.

”Han mådde inte bra”

Lena Lago, Dimitri Lagos mamma, är kritisk till hur Samhall hanterade situationen.

– Han mådde inte bra. Det gjorde han inte. Han var frustrerad och kunde komma hem och vara ledsen. Just eftersom han fått så mycket fint stöd under sin skoltid och var sedd och bekräftad, säger hon.

Samhalls styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård säger att det är otroligt tråkigt att höra att Samhall varit för tufft för personer med funktionsnedsättningar.

– Jag tror vi allihop upplever att arbetsmarknaden blir tuffare och tuffare. Det blir hårdare därute. Men varje som upplever detta och som inte får tillräckligt stöd av sin chef, vare sig man jobbar på Samhall eller någon annanstans är ju ett misslyckande. Vi måste ta i det här, säger hon.