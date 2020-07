EU:s bedrägeribyrå utreder olagliga handeln

I början av pandemin uppstod en improviserad situation när mängder av utrustning var tvungen att inhandlas snabbt. Då ökade införseln av utomeuropeiska masker, respiratorer, läkemedel och annat, förklarar Itälä.

”Då ökade även införseln av otillåten vårdutrustning dramatiskt. Efterfrågan på dessa produkter steg skyhögt, och bedragare lockades av den potentiellt enorma olagliga vinst man kan dra in”, skriver Olafs generaldirektör Ville Itälä till SVT:s samarbetspartner OCCRP.

Flera länder utreder

Sedan den 19 mars utreder bedrägeribyrån den olagliga handeln tillsammans med myndigheter i flera EU-länder. Det är oklart om Sverige är ett av dem.

Det vanligaste bedrägeriet är enligt Olafchefen precis det som Uppdrag granskning och SVT Nyheter nu kan visa förekommer brett i Sverige:

”Bedrägeriets främsta kännetecken är att sälja produkter med certifikat som man fått från organ som faktiskt inte har befogenhet att certifiera dessa produkter, eller där certifikaten har utfärdats under oklara omständigheter men påstås stämma överens med EU:s certifiering.”

Dokumenten lurar

Alla sådana dokument är vilseledande, och att sätta ett falskt CE-märke på en produkt är olagligt, understryker Itälä.

Produkter som har falska certifikat riskerar att skada människors hälsa, påpekar han.

”I ett medlemsland drogs hundratusentals masker in och beslagtogs när de redan hade kommit till lagren på flera sjukhus och just skulle delas ut till vårdpersonalen. I ett annat land var det tyvärr för sent och vårdpersonal smittades med viruset eftersom den personliga skyddsutrustning som hade köpts in av myndigheterna var undermålig”, skriver Ville Itälä.