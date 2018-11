Här gräver polisen upp 1,6 miljoner ur gräsmattan hos den misstänktes svärföräldrar

Personerna bakom högskoleprovsfusket blev miljonärer på sin fusktjänst. På svarta affärer kunde de få in uppemot 100 000 kronor per köpare, som i sin tur tog emot de korrekta provsvaren direkt i örat i en liten hörsnäcka. Med hjälp av svaren fick fuskarna resultat som gav dem möjlighet att komma in på Sveriges topputbildningar.

Idag står ett flertal personer åtalade för att ha hjälpt provskrivare att fuska, och rättegången som inleddes den 8 november pågår fortfarande.

Grävde ner pengar i trädgården

En av de åtalade är en 21-årig student vid Lunds universitet. I hans lägenhet hittade polisen en dator med information om fusknätverket, och i hans källarförråd hittades en spade.

– Han bodde i relativt nybyggt hus, en nybyggd lägenhet utan trädgård, så en spade var lite avvikande att ha i ett källarförråd, säger Björn Norgren som är polis och utredare vid Ekobrottsmyndigheten.

Efter polisförhör förklarade en anhörig varför 21-åringen hade spaden i förrådet och visade polisen platsen där väskor med pengar grävts ner. Hon uppger att hon vid två tillfällen varit med då han grävt ner pengarna i vakuumförpackade väskor, men att hon själv inte tagit någon aktiv del i grävandet.

I trädgården hos hans ovetande svärföräldrar fann man 1,6 miljoner kronor – tillsammans med en USB-sticka med kundlistor och hundratals namn.

”Jag hade redan pengar på banken”

De åtalade männen bakom fusknätverket bekräftar alla att de medverkat i att organisera fusk på högskoleprovet. Men att de ansett att det inte varit brottsligt.

I förhör under rättegången har 21-åringen förklarat varför han valde att gräva ner pengarna.

– Jag hade redan pengar på banken. Jag tänkte ha det i ett kassaskåp men jag insåg att det skulle behöva vara stort och brandsäkert.

På nätet hittade han information om nedgrävda pengar.

– Det stod emot både inbrott och eldsvådor, jordbävningar och översvämningar. Det kändes som ett säkert sätt att förvara dem på.

Rättegången mot personerna bakom högskoleprovsfusket fortsätter under vintern. Här kan du läsa mer om hur det gick till då polisen gick undercover för att gripa fuskarna.

