Kommunstyrelsens ordförande: “Är väl bra om folk är vänner?”

När Karlstad kommun sålde sitt stadshus till entreprenören Mikael Solbergs it-bolag My Life Diary ställde sig den blågröna majoriteten bakom beslutet. I spetsen stod kommunstyrelsens ordförande, Per-Samuel Nisser (M).

Affären har kritiserats då huset såldes utan konkurrens eller budgivning, trots att det fanns andra spekulanter. Dessutom hade det värderats två gånger, till 51 respektive 104 miljoner kronor – och såldes till det lägsta priset.

– Det var ett intressant företag, det var spännande att vi kunde få hit dem. Vi trodde att det förhoppningsvis skulle utvecklas till gagn för Karlstad och Karlstadborna, säger Per-Samuel Nisser (M).

“Inte riktigt samma koll”

Uppdrag granskning kan berätta att det bakom försäljningen finns en vänskapsrelation sedan 20 år tillbaka mellan Mikael Solberg och en annan central person i affären: Göran Österman.

Österman leder projektet Business Värmland som finansieras med skattemedel från Region Värmland och EU. Det var via Göran Österman som idén om etableringen av My Life Diary kom in till kommunen, enligt Fredrik Nilson, chef för markavdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen.

– Då blir det att vi inte riktigt har samma koll som vi har i andra fall, säger Fredrik Nilson.

”En typ av vänskapskorruption”

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, menar att affären bryter mot kommunallagen på flera sätt – bland annat då huset såldes för 51 miljoner, trots att det fanns spekulanter som erbjöd mer.

– Det handlar ju om det allmänna förtroendet för det offentliga och just Karlstads kommun i det här fallet. Och det ser onekligen ut som att det är en typ av vänskapskorruption, säger Olle Lundin.

Men Per-Samuel Nisser (M) anser inte att vänskapen är ett problem.

– Till mig har det inte framkommit någonting som skulle vara ett problem i det här fallet. Det vill jag gärna ha reda på i så fall.

Per-Samuel Nisser (M) skriver senare i ett mejl till Uppdrag granskning att Karlstadborna inte förlorat några skattemedel på affären – och att kommunen har rätt att sälja en fastighet till vem de vill.

