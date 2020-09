Misstänkt mångmiljonmuta från Telia togs aldrig upp av åklagaren – hade kunnat förändra rättegången

2018 står Telias tidigare koncernchef Lars Nyberg och två andra toppchefer åtalade för grovt mutbrott, efter Uppdrag gransknings avslöjande om att Telia betalat runt tre miljarder kronor för att få licenser på den nya marknaden i Uzbekistan – pengar som hamnat på bankkonton tillhörande Gulnara Karimova, dotter till landets diktator.

Men när rättegången startar har Nyberg avgått, Telia har erkänt mutorna och dessutom betalat rekordbelopp i böter till USA efter en amerikansk utredning av affärerna i Uzbekistan.

Överåklagare Gunnar Stetler hoppas att målet ska bli vägledande, men det blir inte så.

– Åklagaren gick på ett riktigt bakslag, han gjorde en fatal felbedömning, säger Claes Sandgren, seniorprofessor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Inga betalningar efter nya lagen

Enligt den då rådande lagen måste personen som tar emot pengar ha formell makt att ta beslut för att det ska kunna ses som en muta. Men Gulnara Karimova är en informell makthavare och därmed inte mutbar, enligt tingsrätten. Teliacheferna frias.

Under rättegången räknar överåklagare Gunnar Stetler upp alla betalningar Telia gjort till Karimova under Lars Nybergs tid som vd, totalt motsvarande runt 3 miljarder svenska kronor. Men han tar inte upp någon betalning som skett efter den 1 juli 2012. Det är ett centralt datum eftersom en ny, bredare och vassare, mutlagstiftning då träder i kraft.

Om det skulle ha skett betalningar från Telia till diktatorsdottern efter 1 juli hade det kunnat innebära fällande dom för Teliacheferna.

Vill ha 20 miljoner dollar för “beskydd”

Hemliga dokument som Uppdrag granskning tagit del av, tillsammans med frilansjournalisten Ola Westerberg, avslöjar en tidigare okänd affär mellan Telia och Gulnara Karimova. Den sker efter att den nya mutlagstiftningen börjar gälla – och pågår bakom kulisserna samtidigt som Lars Nyberg går ut i medier och förnekar att Telia Sonera skulle ha betalat mutor eller varit delaktiga i penningtvätt.

I ett dokument från 12 juli framgår det att diktatorsdottern vill ha 20 miljoner dollar, med dagens valutakurs motsvarande runt 175 miljoner kronor, för “beskydd” så att Telia i Uzbekistan inte ska bli beslagtaget av staten.

Enligt flera av dokumenten blir Telias högsta ledning informerade om uppgörelsen. Upplägget ska, enligt förhör som amerikanska utredare gör med en Teliachef, ha godkänts av Lars Nyberg och hans högra hand – Tero Kivisaari, verksamhetsansvarig för verksamheten i Öst, under förutsättning att betalningarna inte syntes i bokföring på huvudkontoret i Stockholm.

– Det är häpnadsväckande, säger advokaten Peter Utterström, när han får ta del av uppgifterna.

Upplägget går ut på att betalningen går från det Teliakopplade bolaget Eurasia Advisory Services till Morriby Global – ett brevlådeföretag skrivet i skatteparadis utan synlig verksamhet, som skyddar den egentliga ägaren: Gulnara Karimova.

– Så som du beskriver det så skulle ju brottet “Handel med inflytande” kunna vara tillämpligt. Sen måste man naturligtvis göra en bedömning av bevisvärdet av de här uppgifterna. Men, om vi fortfarande håller oss på ett principiellt plan så talar ju det för att man skulle kunna få en fällande dom på den grunden, säger Claes Sandgren, seniorprofessor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Åklagaren: Tänker inte svara på frågan

Den som kan svara på varför de nya möjliga mutorna aldrig togs upp under rättegången är överåklagare Gunnar Stetler.

Uppdrag granskning får ta del av kommunikation mellan honom och uzbekiska åklagare – som visar att han fick information om Telias nya betalningar. I ett brev daterat 2017 understryker den uzbekiske åklagaren att Telias betalningar inte slutade 2010 – utan fortsatte under 2012 och 2013.

Gunnar Stetler vill idag inte kommentera uppgifterna på grund av sekretess.

Vid flera tillfällen så blir du uppmärksammad på att det fanns ytterligare betalningar?

– Jag tänker inte svara på frågan, vilka överväganden jag gjorde mer än vad som omfattas av åtalet.

Lars Nyberg vill inte ställa upp på en intervju med Uppdrag granskning. Genom sina försvarsadvokater bekräftar han i ett mejl att frågan om beskydd nådde honom sommaren 2012 – men skriver att han vägrade betala. Han uppger att han aldrig hört talas om en ny transaktion på 20 miljoner dollar, och skriver att varken svenska eller amerikanska myndigheter funnit någon sådan.

“En investering av den storleken, enligt bolagets regler och principer hade krävt att jag, som koncernchef rekommenderat och styrelsen beslutat.”

Men uppgifterna från Nyberg stämmer inte med dokumenten Uppdrag granskning tagit del av. Med hjälp av kontoutdrag går det att spåra 12 av de 20 miljoner dollar som omnämns i avtalet från 2012. Pengarna hamnade på ett konto på en lettisk bank tillhörande Morriby Global, bolaget som enligt uppgift kontrolleras av Gulnara Karimova.

“Det kan låta lite fegt”

Telias nuvarande chefsjurist Jonas Bengtsson bekräftar att företaget själva stött på uppgifter om transaktioner till Morriby Global under sina gemensamma utredningar med myndigheter.

Vem sanktionerade den här affären, från Telias sida?

– Jag vet inte. Så vitt jag vet kom vi aldrig så långt i vår del av utredningen.

Varför har ni inte berättat om de här hittills okända betalningarna för allmänheten?

– Jag tror att vi har sagt ganska många gånger att vi inte kan kommentera detaljer i materialet. Jag kan förstå att det kan låta lite fegt men vi måste ha lite respekt för att det här pågående rättsprocesser med oerhört stor betydelse för många inblandade parter.

Bevisen saknas i rättegången

Enligt flera experter som Uppdrag granskning pratat med borde de nya betalningarna ha varit av intresse för en åklagare – om de kommit fram tidigare. När hovrättsförhandlingarna nu hålls under hösten kommer de nya bevisen att saknas.

Kan man inleda en ny utredning, kan man dra igång en ny process?

– Där har du problemet med preskriptionstid. Preskriptionstiden för den här typen av brott är fem år. Det betyder att de är ”long gone”, säger advokaten Peter Utterström som får stöd av Natali Engstam Phalén, jurist och generalsekreterare vid Institutionen mot mutor.

– De här betalningarna hade kunnat prövas mot de nya brottstyperna som infördes 2012, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. Men i dag är det kört.

Gunnar Stetler hävdar, i motsats till de juridiska experter Uppdrag granskning talat med, att det inte hade gått att väcka åtal enligt den nya mutlagen med de nya bevisen.

Uppdrag granskning har kontaktat Tero Kivisaari och Gulnara Karimova, deras ombud har valt att inte svara.

Read this story in english by the international journalist network OCCRP here.