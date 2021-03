Scania levererade lyxbuss till ministerns dotters bröllop

I november 2016 levererade Scania en specialutrustad lyxbuss, en ommålad Metrolink HD med mörkröda lädersäten, via återförsäljaren till ett bolag med nära kopplingar till den indiska familjen Gadkari.

Nitin Gadkari är en av Indiens mäktigaste politiker.

Han är transportminister och minister för små och medelstora företag och han har tidigare varit ordförande för Indiens styrande parti BJP. Bussen skulle användas till Nitin Gadkaris dotters bröllop några veckor senare. Ett bröllop där en del av Indiens elit var närvarande. Bland annat fanns flera ministrar bland gästerna.

Stöd för anklagelserna

Detaljerna framkommer i en internutredning som Scania gjort och som SVT Nyheter och Uppdrag Granskning tagit del av. Publiceringen sker i samarbete med tyska public service-bolaget ZDF.

I slutet av 2017 fick Scanias interrevisorer tips om att Scania försett Indiens transportminister med en specialdesignad ”lyxbuss” som en gåva. Enligt rapporten lämnade källor även uppgifter till tyska fordonstillverkaren Volkswagen, som äger Scania, om att bussen var en gåva till en indisk minister med syfte om att få uppdrag i Indien.

Internutredningen visar att det finns stöd för anklagelserna om att Scania försett transportministerns familj med en buss som vid det tillfället inte blivit helt betald. Och att affären medfört en ekonomisk förmån för en ”senior public official”.

Affären kring bussen, som i Scaniamail kallas ”ministerbussen” och ”Bus given to av very big man”, var känslig.

Flera av Scanias högsta chefer var involverade i bussaffären. Bland annat Scanias dåvarande vd för Scania India och hans efterträdare. Flera av de inblandade cheferna är svenskar.

Sköttes av Volkswagens finansbolag

En centralt placerad person berättar för SVT att transportminister Nitin Gadkari var mycket engagerad i bussaffären. Men eftersom det var känsligt att göra en affär direkt med ministern såldes bussen via Scanias återförsäljare som i sin tur sålde eller leasade bussen till ett bolag med kopplingar till Gadkaris söner.

Finansieringen sköttes av Volkswagens finansbolag. Scanias vd bekräftar att Scania ersatte Volkswagen för den del som Gadkaribolaget inte betalade. Enligt internutredarna är det fortfarande oklarheter kring finansieringen och ägande av bussen.

När SVT och ZDF frågar om bussen har Scania svårt att reda ut var bussen nu befinner sig och vem som faktiskt äger den. SVT och ZDF har sökt Nitin Gadkari och hans medarbetare under en längre tid men utan resultat.