Nya uppgifter i Indien om Scanias ministerbuss

Det var i mitten av mars som SVT Nyheter och Uppdrag granskning tillsammans med tyska public service-kanalen ZDF och indiska Confluence Media avslöjade omfattande korruption kring Scanias affärer i Indien.

SVT kunde även avslöja att Scania i november 2016 levererade en exklusiv, specialdesignad buss till ett bolag med kopplingar till Nitin Gadkari. Bussen var avsedd för hans dotters bröllop några veckor senare. Scanias vd bekräftar även detta i en intervju med SVT.

Ministern förnekar

SVT och ZDF hade inför publiceringen sökt ministern och hans söner men utan resultat. I en stor TV-intervju den 31 mars för den indiska nyhetssajten The Print förnekar ministern att han tagit emot någon Scaniabuss som gåva.

Han bekräftar dock att han haft nära kontakt med det svenska bussbolaget.

– Jag har i 12 år försökt införa etanoldrivna fordon i landet. Scania är det första företaget i världen som har producerat etanolbussar. Jag har marknadsfört dem och tagit hit dem för att för första gången införa etanoldrivna fordon i landet. Jag har även själv åkt till Sverige, sade han i intervjun.

Han sade också att ”Scania nekar att de gett mig en buss och de säger att hela historien är en lögn”.

Fler uppgifter kommer fram

Men detta motsägs av mejlkommunikation mellan Gadkaris söner och Scaniachefer. Enligt internutredningen har Scania försett Nitin Gadkari och hans familj med en buss som inte blivit helt betald. I Scaniamejlen kallas bussen bland annat ”Bus given to a very big man”.

I indiska tidningen Caravan framkommer fler uppgifter som pekar på att ministern inte talar sanning. En reporter som granskade korruptionsmisstankar kring ministern hittade i juli 2018 en blank, vit Scaniabuss, på ett öde fabriksområde. Marken ägs av bolag med kopplingar till Gadkaris två söner. Enligt registreringsnumret är det med största sannolikhet samma buss som Gadkari fick av Scania ett och ett halvt år tidigare.

Reportern tog bilder av bussen och filmade den. Då anade han inte att samma buss nästan tre år senare skulle förekomma i en ny korruptionsskandal.