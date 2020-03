UG-referens: Mikaels miljoner

Det första tipset om investeringshärvan kommer 2003 till Krister Stenlund på Folkbladet i Umeå. Redan då var det många som var inblandade.

Krister Stenlund: Ja, det var så att vi fick ett tips av en person som hörde av sig och undrade om vi kände till att ett stort antal umeåbor hade satsat sammanlagt mångmiljonbelopp i ett investeringsprojekt av något slag som uppenbarligen hade havererat om det inte var fejk från början så att säga.

Affären skulle bestå av enormt stora tillgångar på konton utomlands – men som man inte kom åt. Bankerna påstods hela tiden kräva nya avgifter och skatter för att föra över pengarna till Sverige.

I stort sett varje vecka måste det in nya pengar – annars riskerade allt att gå förlorat.

Ett till synes helt osannolikt scenario. Men den förra bankmannen Kurt lyckades ändå locka investerare att satsa stora summor pengar, inte minst på grund av det förtroende han byggt upp under 40 år som bankman på Handelsbanken.

Han vände sig nämligen till sina gamla kunder. Dom han visste hade pengar.

Anhörig: Alltså att han jobbade på banken. Och där hade min man sina affärer.

Reporter: Så Kurt hade god insyn och goda kunskaper om din mans ekonomi?

Anhörig: Ja, fullständigt. Jag tror att samtliga som har blivit lurade in i det här hade ett förtroende för honom för att han var just bankman. Man trodde på honom.

Reporter: Han gick in med alla pengar han hade?

Anhörig: Ja. Så han var helt....ja han var till och med i skuld den dag när han dog.

Kurt blev ändå tidigt på 2000-talet polisanmäld för bedrägeri – och strax därefter häktad i sin frånvaro och internationellt efterlyst. Han hade lämnat landet och ingen visste var han fanns.

Krister Stenlund: Ingen visste vad som hände och det gick lite grann på tomgång. Tills Kurt återvände till Umeå. Vad kan det ha varit 2008 2009 kanske. Rättsprocessen drogs igång, det blev nya skriverier. Folk försökte få tag på honom, vi sökte honom och det ena med det andra, men den utredningen lades ned. Efter det så pös, kan man säga, hela den här historien ut. Folk gissar jag drog slutsatsen att de här pengarna är borta. Investerarna är lurade, de får bita i sura äpplet.

Uppdrag granskning kunde visa att Kurt – hela tiden sen dess – fortsatt att övertyga människor om att satsa pengar i den så kallade affären. En härva som med tiden bara växte och växte. Det blev som ringar på vattnet. De som satsat var rädda att förlora sina pengar – så man övertygade människor i sin närhet att också investera.

I Jans fall var det en hantverkare som berättade om affären.

Jan: Då nämnde han ju det att det är en helt otrolig affär för den här bankmannen i Umeå som hade ringt till honom han hade ju en trust som var värd många många miljarder och han behövde hjälp, pengar för att betala bankerna för att kunna få ut den här trusten. Och den som var med och hjälpte till med att satsa pengar på att kunna lösa ut den här skulle få en mycket god utdelning.

Reporter: Vad var det som fick dig att börja reagera, att det var något som inte stod rätt till här?

Jan: Det var ju dom här smsn som kom på fredagarna ofta så kom ett besked att nu är pengarna betalda nu är affären klar, på måndag kommer vinsten att delas ut. Och det har alltid varit fredagar det här kommit så man har varit rik över helgen och luspank på måndagen.

När reportaget sändes i oktober förra året var det svårt att uppskatta hur mycket pengar det hela handlade om och hur många som satsat. Men redan 2003 ska det ha handlat om ett 40-tal personer.

Krister Stenlund: Vi skriver också att dom satsat 32 miljoner kronor. Och utifrån de belopp som vi lyckades få bekräftat så bedömde vi att den summan kan nog stämma ganska bra den också.

I det tysta fortsatte pengarna att strömma in. Men för två år sedan blev det tydligt för omvärlden att Kurt aldrig slutat att locka investerare.

Krister: Då blir det känt att en liknande, som det verkar, investeringshärva har inträffat uppe i Norrbotten och det blir känt att Kurt har ett finger med i spelet även i den.

Reporter: Vad tänkte du när du fick höra det?

Krister: Ja, jag tänkte väl som alla andra: Jösses, kan det vara möjligt?

Kurt hade kommit i kontakt med en kvinna i Jokkmokk som arbetade som kanslist för ett stort antal föreningar på orten. Hon förmåddes att först satsa allt hon själv hade, sedan även ta pengar från hennes sambo och hans företag. För att slutligen tömma ett tiotal föreningars konton på pengar.

Under två månader skickade Kurt 321 sms till kanslisten med uppmaningar om att skicka mer pengar mot löften om utdelningar. I snitt fem SMS om dagen.

Kanslist: Fredagar då säger han att nu är det klart för att betalning kommer att komma in då. Och när måndagen kommer så har jag den här magkänslan att det här är inte bra, det här är inte bra. Och min magkänsla hade aldrig fel.

Reporter: Den sista januari. Då skriver han: “Jag har garantier att vi får igen våra pengar och utdelning. Som jag skrev så ska jag personligen betala dig en miljard från mina pengar.”

Reporter: Vad tänker du när du hör det här?

Kanslist: Ja, nu tänker jag att det är bara fantasier. Jag tror inte att jag reflekterade över...att det var så mycket. Till slut så sa jag ju till Kurt att jag vill inte ha...jag vill bara ha tillbaka det jag har...det ni har fått utav mig. Eller det jag har satt in.

Totalt blev det över fyra miljoner kronor.

Den tidigare helt ostraffade 62-åriga kvinnan dömdes till ett och ett halvt års fängelse och Kurt polisanmäldes. Men den utredningen lades ner. Pengarna hade nämligen inte gått till Kurt. Utan till en helt annan person.

Kanslist: Jag skulle skicka över det till Mikael, en som heter Mikael.

Reporter: Och vad visste du om honom?

Kanslist: Att han jobbade på danske bank.

Reporter: Att Mikael skulle göra det, jobba som banktjänsteman?

Kanslist: Ja, som banktjänsteman eller han var nåt på danske bank.

Jan: Ja det var ju Kurt som frågade kan du skicka de här till då var det Mikael.

Reporter: Det var till Mikael.

Jan: Ja, och då hade han två telefonnummer som hade svisch då så man kunde köra över.

Reporter: Så alla de här pengarna som du och andra har gått in med i den här affären det har skickats till Mikael?

Jan: Ja.

Mikael är den 60-årige före detta lastbilschauffören från Västsverige som fick sjukpension på 90-talet och som därefter utvandrade till Karibien. Men som vi kunde visa i själva verket bor i ett litet samhälle utanför Göteborg. Och det är på hans konton som miljonerna rullat in genom åren.

Reporter: Det är ju folk hemma. Båda bilarna är där, men det verkar inte som att...det är ingen som svarar på klockorna. Hallå! Hejsan!

Mikaels fru: Hej.

Reporter: Vi letar efter Mikael.

Mikaels fru: Vilka är ni då?

Reporter: Vi kommer från Sveriges Television och programmet Uppdrag granskning.

Mikaels fru: Jaha.

Reporter: Skulle vi kunna få prata med honom?

Mikaels fru: Men han är inte hemma.

Reporter: Var är han då?

Närmre än så här kom vi inte Mikael i vårt förra reportage. Och därmed förblev också kanske den viktigaste frågan obesvarad: Vad har hänt med alla pengarna?

Men så några dagar efter att reportaget sändes ringde telefonen.

Telefonsvarare:

Inkom den 8:e oktober klockan 09:52

I’m calling to from Holland. My name is Steve. I was called from somebody from Umeå and I saw a little bit about your reportage, your...eh...thing on Mikael. I know everything about Mikael for the last 20 years. Everything and more. You people have got no idea how big this thing is. Call me.

Samtalet från Holland ska leda fram till helt nya uppgifter om investeringshärvan.

Den så kallade affären, som många vittnar om har förstört deras ekonomi, splittrat familjer och trasat sönder deras liv ska visa sig ha spridits långt utanför Sveriges gränser.

Men först är vi på väg till Umeå. Med oss har vi ett unikt dokument vi fått tillgång till. Det är Kurts egen lista över alla som han förmått satsa pengar.

Ett tragiskt och närmast obegripligt facit över den förra bankmannens framfart.

Reporter: Tjenare Krister!

Krister Stenlund: Tjenare.

Reporter: Då var vi här igen.

Krister: Välkomna.

Många av de drabbade är från Umeåtrakten och vi ber därför Krister Stenlund på Folkbladet om hjälp.

Listan innehåller namn och personnummer. Datum och kontonummer. Hur mycket pengar dom är utlovade och hur mycket pengar dom satsat.

Krister Stenlund: Redan på första sidan så ser jag namn som jag känner igen. En välkänd företagare, ett välkänt företag.

Reporter: Han är väl professor va?

Krister Stenlund: Hmm..En mycket välkänd idrottsprofil.

Reporter: Ja, just det. Du tänker på han. Inom fotbollen va?

Krister Stenlund: Hmm, precis.

89 namn finns på listan. 13 kvinnor och 76 män. De flesta är idag pensionärer. Och 10 av dom är inte längre i livet. Många är eller har varit egna företagare och kända från det lokala näringslivet.

Reporter: Är det nån här du tänker på?

Krister Stenlund: Ja, här har du ett väldigt, ett väldigt väldigt känt företagarnamn. En stor profil i företagsvärlden. Det pratades mycket om företagare och även idrottsutövare, travfolk. Ett spår ledde ut till Umåkers travbana där flera personer sades ha satsat pengar.

Krister Stenlund: Nu kommer vi in på trav.

Reporter: Visst är det trav detta?

Krister Stenlund: Travvärlden.

Reporter: Och det är ändå ganska kända namn?

Krister Stenlund: Båda de här två är naturligtvis väldigt väldigt kända i travvärlden, inte bara här i Umeå, inte bara på lokal Umeånivå, utan även på riks- och internationell nivå får man väl också lov att säga.

En känd travprofil i Umeå satsade över 2,7 miljoner kronor. I utdelning skulle han få 300 miljoner lovade Kurt. Samma travprofil lyckades i sin tur övertyga tre andra män med kopplingar till travet i Hudiksvall att satsa över 6 miljoner kronor.

För det utlovade Kurt en hissnande utdelning på osannolika 3,2 miljarder.

Krister Stenlund: Kolumnen som visar hur mycket människor har satsat är naturligtvis tragisk. Men nästan lika tragisk är kolumnen som visar hur mycket de påstods skulle få. Och hur orimligt det är. Att folk inte har tyckt att det varit orimligt, utan tvärt om att det känt så pass realistiskt att de är beredda att satsa.

Reporter: Men finns det inte också en dimension i att man kan förstå att man vill att det ska vara sant? Du vill få 100.200.000 kronor för de där 150.000.

Krister Stenlund: Jo, det är klart att jag också skulle vilja satsa 150.000 och få tillbaka 100 miljoner men därifrån till att ta steget att göra det. Svårbegripligt att så många ska ha gjort det.

Listan innehåller uppgifter från början av 2000-talet fram till mitten av 2018. Vi har sen lagt till de summor och de personer vi fått bekräftat har satsat i affären sen dess.

Vi har fått kontakt med dom flesta på listan som alla bekräftar att Kurts siffror stämmer. Historierna dom berättar är närmast identiska om hur dom litat på bankmannen Kurts löften och dom personliga tragedier som det har lett till.

Det är människor från hela landet. Många har satsat alla besparingar dom haft med allvarliga konsekvenser som följd.

Vi hör om konkurser, utmätningar, skilsmässor och hälsoproblem. Ja, till och med dödsfall som anhöriga menar har stark koppling till den stress som den havererade ekonomin lett fram till.

89 personer som under 20 års tid övertygats av Kurt att satsa sammanlagt 116 434 600 kronor. Och för varje krona dom satt in har dom också fått ett löfte om en stor, säker och snabb utdelning.

När affären väl avslutats skulle de inblandade få en utdelning enligt Kurts lista på totalt 14 841 762 450 kronor. Nästan 15 miljarder. Och då fattas ändå uppgifter för ett tjugotal personer på listan.

Reporter: Hej Kurt. Nu är jag här igen från Uppdrag granskning. Kan jag slå mig ner?

Kurt: Nej, nej, nej, nej.

Reporter: Bara ett ögonblick.

Kurt: Nej, nej. Vi vill inte att du ska sitta här med mig.

Reporter: Nej. Du sist vi pratades vid så sa du att pengarna skulle komma...

Kurt: Fattar du ingenting? Att jag inte säger nånting åt dig.

Reporter: Har det kommit några pengar?

Kurt: Jag har ingenting...varför ska jag sitta och svara dig?

Reporter: Jo men det är ju så här att vi...

Kurt: Det spelar ingen roll vad du säger. Gå härifrån jag vill inte prata med dig.

Reporter: Men vi tycker ju att det här är väldigt väldigt viktigt att du får möjlighet att svara på de frågorna vi har. För jag menar i 20 års tid har du ju faktiskt gett samma löften om och om igen. Och när vi träffades här för ett halvår sen så sa du att pengarna skulle komma. Och då undrar jag, har du fått några pengar? Har det kommit några pengar?

Kurt: Ska jag bjuda dig på kaffe eller vad är det du vill?

Reporter: Ja, ska jag köpa en kopp?

Kurt: Nej.

Reporter: Ska vi sätta oss och prata lite?

Kurt: Nej. Jag har ingenting att prata med dig om.

Reporter: För det här fortsätter ju...

Kurt: Jag har ingenting att prata med dig om fattar du vad jag säger.

Reporter: Jag förstår att det är jättetråkigt för dig att behöva uppleva att vi kommer hit, jag fattar det, men det är ju över 100 miljoner kronor Kurt. Som direkt och indirekt har gått in i det här projektet via dig. Och folk får ju sina liv förstörda. Kvinnan uppe i Jokkmokk ska in i fängelse nu.

Reporter: Vad tänker du om det?

Kurt: Du jag diskuterar ingenting med dig. Så du kan gå för du får ingenting av mig.

Reporter: Så du tycker inte du är skyldig de här människorna ett svar?

Kurt: Du, hör du inte vad jag säger?

Reporter: Jo jo, jag hör.

Kurt: Ja, men gå då!

Reporter: Nej. men jag är ju här för att jag vill prata med dig för jag tycker det är jätteviktigt.

Kurt: Men jag vill inte prata med dig. Man måste vara två för att kunna prata va.

Reporter: Ja.

Kurt: Och jag vill inte prata med dig.

Trots alla uppgifter som framkom i reportaget vi sände för ett halvår sen fortsätter ändå pengarna att strömma in i den så kallade affären.

En förklaring till det finns utanför Stockholm. Här bor en pensionerad företagare som själv satsat stort men som också förmått en grupp vänner och bekanta att göra detsamma. Sammanlagt nästan 20 miljoner kronor.

Det är bland annat härifrån som pengarna fortsätter att komma in.

Fd företagare: Hej!

Reporter: Hejsan! Staffan Florén Sandberg heter jag och kommer från SVT och programmet Uppdrag granskning.

Fd företagare: Jaha.

Reporter: Jag skulle ju jättegärna vilja snacka litegrann med dig kring det här investeringsprojektet.

Fd företagare: Ja, jag förstår det. Men det är så att håller på att bli färdigt här. Så det är precis nu i timmarna. Och blir det här klart då faller ju alla era argument.

Reporter: Ja, precis.

Fd företagare: Så vi väntar och ser.

Reporter: Men det här har ju hållit på i 20 års tid nu.

Fd företagare: Ja, just det. Och idag så ska det vara färdigt. Fungerar inte det här nu, då ska du få alla uppgifter. Allt! Precis rubbet. Men inte nu för att nu ska det bli klart och då behövs det inget mer.

Reporter: Och det ska vara klart idag eller?

Fd företagare: Idag. Jajamen.

Reporter: Men kan inte jag få komma tillbaka till dig imorgon då då?

Fd företagare: Ja. Det är möjligt.

Reporter: Kan jag få göra det?

Fd företagare: Ja.

Reporter: Så kommer vi tillbaka imorgon och så kan vi se om vi kan snacka jag och du?

Fd företagare: Ja.

Reporter: Kan vi göra det?

Fd företagare: Okej.

Reporter: Nu är vi här igen idag.

Fd företagare: Ja.

Reporter: Har ni fått några pengar?

Fd företagare: Inte än.

Reporter: Inte än.

Fd företagare: Nej, det börjar på att närma sig.

Reporter: För det skulle vara färdigt igår?

Fd företagare: Ja. Och det var det väl till största del, men det är lite finlir idag.

Reporter: Så inga pengar har kommit?

Fd företagare: Inga pengar idag heller. Ja, det vet jag inte.

Reporter: Men den här visan har ni hört förut eller?

Fd företagare: O ja. Många gånger. Stämmer det här dom säger då är det slut med det här nu.

Reporter: Men det har ju aldrig stämt.

Fd företagare: Nej.

Reporter: I 20 år har det inte stämt.

Fd företagare: Nej. Och vad beror det på? Det kan man fråga sig.

Reporter: Ja, vad tror du?

Fd företagare: Jag tror bankerna har gjort det här till en sport. Ja, de vill ha ut så mycket pengar det bara går. Det är alltså offshorebanker överallt.

Reporter: Så det låter mest rationellt?

Fd företagare: Det är det mest troliga.

Reporter: Så du tror inte det handlar om ett bedrägeri?

Fd företagare: Nej, jag har svårt att tro det faktiskt.

Men några pengar kommer inte. Trots alla löften. Och veckorna bara går. Precis som det gjort för så många andra under så många år.

Nästa gång vi möter företagaren är det på Södertörns tingsrätt utanför Stockholm.

Högtalare: Tingsrätten håller sammanträde i konkurs. Parterna kallas till förberedelserum 24.

Han är nu försatt i personlig konkurs.

Och berättar att han själv satsat nästan 2 miljoner kronor i affären och har idag skulder han inte kan betala.

Rådman: Och du har kallats hit idag för att avlägga en ed över att uppgifterna i bouppteckningen är fullständiga och riktiga så vitt du känner till.

I bouppteckningen finns krav från två personer som lockats in i affären men som nu insett att dom är lurade. Konkursförvaltaren frågar vart dom pengarna tagit vägen.

Fd företagare: Jag har inte behållit ett enda öre.

Ulf Andersen, konkursförvaltare: Okej, och var har du skickat dom då?

Fd företagare: Jag har skickat dom till en som heter Mikael i en affär som vi håller på med. Det är därför de här killarna sitter här. De är från Uppdrag granskning och de håller på och kollar det här.

Ulf Andersen, konkursförvaltare: Så det finns ingenting bestämt om när återbetalningen av de här insatta medlen ska ske?

Fd företagare: Nej. Det ska ske när det är klart för då får vi först tillbaks de pengar vi har satsat ihop och sedan får vi då den utdelning vi har blivit lovade.

Ulf Andersen, konkursförvaltare: Hur stor är den utdelningen då?

Fd företagare: Jag vet inte riktigt, men det handlar om miljarder.

Ulf Andersen, konkursförvaltare: Ok. För din egen del?

Fd företagare: Ja, om det är sant som de säger så får vi de här pengarna på måndag. Men vi har blivit blåsta så många gånger så man kan ju aldrig vara säker.

Reporter: Pengarna har ju gått till Mikael. Alla pengar har ju gått till Mikael det säger du ju själv i polisförhör. Vad vet du egentligen om det här projektet?

Kurt: Vafan, ska jag behöva ta i hårdhandskarna?!

Reporter: Nej, det tycker jag inte.

Kurt: Men gå här ifrån då! Då går jag och ber polisen komma och ta bort dig.

Reporter: Jaja.

Kurt: Men gå härifrån!

Reporter: Jag ska, jag ska. Jag vill bara prata lite med dig om Mikael. Vad är det som får dig att så blint tro på det här.

Kurt: Angår dig inte! Gå härifrån!

Reporter: Jag ska, jag ska göra det.

Kurt: Gå härifrån nu för fan! På en gång och ta filmkameran med dig och sätt den i ögat på dig.

Reporter: Men du har ingenting att säga?

Kurt: Jag har ingenting att säga dig.

Reporter: Och du fortsätter att samla in pengar eller?

Kurt: Det angår dig inte!

Reporter: Jo, jag tycker det gör det. Det angår dom människorna som är drabbade av detta. Kan du svara på den frågan, kommer du fortsätta med detta?

Kurt: Det angår dig inte. Jag har ingenting att prata med dig om i det här.

Det är en kylig februarimorgon 2020 när vi stör Kurt mitt i morgonkaffet på tågstationen i Umeå.

17 år tidigare – 2003 – tar han sitt kaffe på ett helt annat ställe. På ett lyxhotell i Paris. Där träffar han Steve från Holland. Han som ringde oss efter första reportaget.

Steve: So I went up for coffee, across for coffee in the breakfast room. And I saw Mr Kurt sitting there having breakfast with another gentleman. Big loud voice, very happy sort of guy. Could have been Father Christmas ha. Just looked that type. But okay, he was happy having a good conversation. And so as he was going out he said oh by the way I'm Kurt I'm from Sweden.

Det här blir ett möte som har påverkat hela hans liv sen dess. Steve är troligen den som förlorat allra mest pengar i den investeringshärva som han nu dras in i.

Kurt förmedlar kontakten. Mikael tar pengarna.

Steve: Mikael would like to take you for breakfast. So I got in with his limousine in the back of the car. Like a Don, off we went to Trocadero. It's not that far. Five minutes. Chauffer parked we got out sat down looking at the Eiffel tower having breakfast.

And then Mikael, he gave me a piece of paper, which I have here. It's quite important because...oh this one...This is it! This is of course a photo copy and on here it states that if the...everything was fine...But if you wanted to collect the 513 million in the next 24 hours or something you had to pay the 45 thousand.. for the accounting to release that money. So he gave me this...And I looked at it quickly and I thought well okey...he said could you do that cause we can't do it because it's gonna be inside trading or something like that. I Phone up my secretary Sylvie and I said please ship 45 000 to this account. Which was in Kowloon. Hang Sung bank limited ...Yeah so the money was shipped and in about an hour later we're back at the hotel an hour later knock on the door and thank you we have received the money. Then off course that one showed that I got the money and then off course they did their home work as well, I was a perfect candidate for their...

Vid den här tiden drev Steve ett rederi som erbjöd exklusiva kryssningar på floderna runt Paris. En verksamhet som gick väldigt bra. Bland kunderna fanns amerikanska dollarmiljonärer och Hollywoodkändisar. Han tjänade mycket pengar och litade på svenskarna han träffade. Något som stått honom dyrt.

Steve: So I think I'm about 2,7 million in total loss.

Reporter: 2.7 million euros?

Steve: Yeah. And I lost my business ha, I lost my ships. This was the only one I kept. I lost it all.

Reporter: Because of Mikael.

Steve: Because if him. Yeah. Of course.

Steve berättar att Mikael fick honom att satsa motsvarande 25 miljoner svenska kronor under ett och ett halvt år i början av 2000-talet.

Hans livs största misstag.

Sen dess har det inte gått en enda dag utan att han tänker på det.

Steve: This is like taking heroine. This is like taking morfine. This is a bad as...that you cannot turn around and say no I'm not gonna sell my wifes diamonds. Because you need 30.000. You sell your wifes diamonds. Because you hope for Gods sake that it's going to finish now they've promised you. So you can get a life back and pay everybody....you know be back were you belong. If you start with these people you end up becoming a gambler because all you gotta do is put more money in the machine to hope that you get your jackpot! That's exactly what it is! Becasue they have ruined you now. You're broken. You don't sleep at night. The 50 email or the 10 emails a day, you are waiting for this stupid email.

Men till skillnad från nästan alla andra som satsat pengar i affären insåg Steve så småningom att han blivit lurad av Mikael. Han såg nämligen nåt man inte såg från Umeå.

Pengarna som Kurt och Mikael sa att bankerna krävde in för att avsluta affären ska i själva verket ha gått till nånting helt annat.

Steve: I mean I'm into hotels I know what a hotel cost. And I don't drink ten bottles of pink champagne for lunch. And ten bottle of pink champagne for dinner.

Reporter: But these gentlemen...

Steve: They were.... popping magnum pink champagne it's 1100 a bottle and the caviar half a pound caviar, it's 4000 euro and they were taking it and toasting it like it was cornflakes. Come on! And they had hotel rooms at the Mariott at the beach. They were 375 a night so 700 for those two but they stayed there for six months.

Reporter: This was in Monacco?

Steve: Yeah and the money was...So I can probably count 10.000 a day easy.

Reporter: There's a lot of money also coming into this project from Sweden.

Steve: From Sweden! Oh packages! Hundred thousand packages. No!

Reporter: Have you seen it?

Steve: Every night. There would be people coming in from Umeå. Three gentlemen from Umeå. That were collecting money for other people in Umeå. Cause I was surprised that they had so many five hundreds. Mikael was boasting that a hundred thousand in fives was only the thickness of the knockle of your thumb. I remember he had two or three of them. This would be a regular flight in and out twice a week.

Pengarna som skulle gå till att avsluta affären och göra alla rika spenderades istället, enligt Steve, på restauranger, hotell och resor.

När han till slut insåg att han var lurad började kampen för att få tillbaka det han förlorat.

Steve: Because I knew something was wrong. I've been to the police. Way up front, a long way before that. And told them what was happening.

Reporter: So you've spoken to the police in Sweden.

Steve: I went to the police two and a half years into this. And I told them excactly what was happening. Excactly. I did the same in Gothenburg.

2010 åker Steve till Sverige och polisanmäler Mikael och Kurt för bedrägeri.

I polisanmälan kan man läsa att det finns en mängd drabbade från olika länder i Europa som Holland, Norge, Sverige, Finland och Tyskland.

Magnus Lindegren, chef bedrägerisektionen Polisen Göteborg: Han har ju även lämnat in uppgifter till oss, underlag. Men sedan är det inte gjort några mer åtgärder i ärendet.

Reporter: Så egentligen så gjorde ni egentligen ingenting?

Magnus Lindegren: Jag kan inte se att det finns särskilt mycket utredningsåtgärder som är gjort i det här ärendet. Nej.

Reporter: För jag tänker jag om ni hade utrett detta lite mer då 2010 så kanske vi hade fått ett stopp för 10 år sen.

Magnus Lindegren: Ja, kan säkerligen vara så.

Reporter: Men vad tänker du om det då?

Magnus Lindegren: Nej, det låter ju naturligtvis inte bra. Så här i efterhand är det ju enkelt att vara efterklok om vad man borde ha gjort eller inte borde ha gjort så det är ju självklart så.

Steve: I told them that mr Kurt was a scam and he was taking everyones money. They did nothing. Gothenburg nine years ago. Did nothing. I told them what Kurt was doing.

Reporter: And Mikael?

Steve: I told them...I’ve been...I've camped outside Mikaels house. The police came when I was there because I was on his property. So I moved back to a church with my binoculars and I told him the whole story. They came for christmas when I put posters I have posters...

Reporter: Please show us.

Steve: Yeah, I take some of these...

Steve: And I have done every year for 15 years.

Reporter: It's like a wanted poster.

Steve: Sure.

Reporter: Have you seen this person. And it says Mikael.

I jakten på Mikael har Steve fått kontakt med många andra drabbade.

En av dom är Tore från Norge.

Han berättar att deras motsvarighet till Kurt heter Jan Helge och att Norges motsvarighet till Umeå är Arendal på den norska sydkusten.

Tore: När jag såg det på tv så är det ju på prick likt. Det är ju prick likt. Ja, bara att Kurt kunde du ha bytat ut med Jan-Helge. Så är det ju helt likt. Det är Jan-Helge som har tjatat om pengar till oss och det är Kurt som har tjatat om pengar därnere. Så det är helt på pricken likt.

Reporter: Hur mycket pengar satsade du totalt i det här?

Tore: Ja, men cirka 8 miljoner plus minus.

Reporter: Åtta miljoner?

Tore: Ja.

Reporter: Finns det fler som du här i Norge som har satsat pengar i detta? Som du känner till?

Tore: På Sörlandet så vet jag i alla fall om att det finns garanterat sex stycken till. Och jag har väl en aning om att det är fler än två tre till. Så närmare 10 personer härnere. Är med.

Reporter: Hur mycket pengar har den här gruppen satsat i detta?

Tore: Cirka 25 miljoner.

Reporter: Du gick ju i personlig konkurs på grund av detta. Vad har det fått för konsekvenser för andra här i Norge?

Tore: Alltså, jag vet ju en utav dom som idag sitter, som hade mycket pengar, som idag sitter i en lägenhet på 50 kvm och är helt körd. Helt totalt körd. Nerverna och allting. Ja, alltså jag har så ont av det så jag vet inte vad jag ska göra.

Reporter: Hur mycket gick han med i?

Tore: Han har gått in med lite över 10 miljoner. Och jag var ju en utav de som var med och sa till han att han ringde ju till mig och frågade om han skulle gå med och jag sa det var inte farligt. Så jag måste ju säga att mitt samvete är dåligt. Det har jag sagt till honom. Och bett om ursäkt för.

Tore har tillsammans med Steve i Holland under många år – på olika sätt försökt komma åt dom som tagit emot deras pengar. Men Jan Helge, som övertygat folk i Norge att satsa pengar, får dom inte tag i. Han saknar nämligen adress.

Och det enda telefonnummer vi hittar till honom är det ingen som svarar på. Men det är registrerat på en adress utanför Oslo.

Reporter: Jag heter Staffan Florén Sandberg och jag arbetar som reporter på SVT. Jag letar efter Jan Helge.

Ex-fru: Han bor inte här.

Reporter: Han bor inte här.

Ex-fru: Du snackar med hans ex-fru. Så jag har inga upplysningar.

Reporter: Varför jag är här och frågar är på grund av en svindelsak som vi vet att Jan Helge är involverad i och som är pågående både i Sverige och i Norge.

Ex-fru: Jag har inte några upplysningar om min ex-man. Så du får bara leta vidare. Beklagar men här får du ingen hjälp. Ha det bra.

Precis som Kurt i Sverige ska Jan Helge inte heller tagit emot pengarna själv.

Tore: Och så blev jag ombedd att springa till banken och sätta in pengar själv. Och då satte jag in pengar till Ingolv.

Reporter: Och vem var han?

Tore: Han var far till Jan Helge.

I Norge ska Jan Helge använt sin pappa Ingolv som mellanhand för pengarna. Vi får tag i honom på ett möte med Odd Fellow i ett litet samhälle i Sydnorge.

Det visar sig att den som slutligen tagit emot dom norska pengarna är någon vi väl känner till.

Reporter: Är det Ingolv? Vi håller på att göra ett reportage om ett stort investeringsprojekt som har pågått i Norge och Sverige i snart 20 års tid.

Ingolv: Jag har ingen aningen om det...

Reporter: Jo, du är involverad.

Ingolv: Jag är med på något däruppe. Det är jag inte. Men jag kan inte...

Reporter: Jag förstår. Men...

Ingolv: Jag har ingen kommentar.

Reporter: Men Ingolv du måste hjälpa oss förstå det här. För vi vet att du är involverad och vi försöker förstå på vilket sätt. Du har tagit emot väldigt mycket pengar och vi undrar vad du har gjort med de pengarna. Det har att göra med din son Jan-Helge som har varit med och fått in investerare som har investerat väldigt mycket pengar

Ingolv: Var har ni fått dessa upplysningar från?

Reporter: Ja, vi har ju gjort ett program redan kring detta i Sverige.

Ingolv: Men jag beklagar.

Reporter: Fast vi vet ju att du har tagit emot väldigt mycket pengar. Flera miljoner. Vi har papper på det. Och vi undrar vart har de tagit vägen nånstans. Människor har råkat väldigt illa ut.

Ingolv: Det jag kan säga är att om jag har mottagit något så har det gått vidare till konton i Hong Kong.

Reporter: Var då nånstans?

Ingolv: Till Hongkong.

Reporter: Är det till Mikael de pengarna har gått?

Ingolv: Ja.

Reporter: Det är till Mikael?

Ingolv: Ja.

Här korsas vägarna mellan Norge och Sverige. Och det är Mikael som är den gemensamma nämnaren.

Reporter: Vem tycker du är den stora skurken i den här historien? Så som du ser det?

Tore: Per idag så är det Mikael. Utan tvivel. Utan tvivel.

Pengarna från Norge har alltså också gått till Mikael.

Till de 116 svenska miljoner som Kurt redan förmedlat till honom kan vi nu lägga till ytterligare minst 25 miljoner norska kronor. Plus ytterligare 25 miljoner från Steve i Holland.

Och enligt honom har Mikael dragit in ytterligare många miljoner från människor i andra länder.

Steve: All over...France, Monacco, England, Jersey.

Reporter: So there are hundreds of poeple?

Steve: Yeah, of course there are. More than hundreds. More than.

Reporter: These people up in Sweden they wonder where their money has gone. Can you explain where the money has been spend on?

Steve: Yeah. On caviar, champagne, flying first class all over the world, staying on top hotels all over the world, fast cars, not just one three or four.

Reporter: And who is the top of this chain?

Steve: I haven't seen anybody else that has so much advantage of the money that's come in except Mikael. Normally you follow the money no?

Reporter: And the money goes to...

Steve: Him. Yeah. Doesn't go to anyone else.

Mikael är den 60-åriga före detta lastbilschauffören som lämnade Sverige 1998. För att några år senare skriva sig på den lilla ön St. Lucia i Västindien.

Han hade tidigare råkat ut för en trafikolycka och hade därför livränta och sjukpension från Försäkringskassan.

Och det tycks vara då – i mitten av 90-talet – som han börjar dryga ut sina inkomster genom olika investeringsprojekt.

Ett ska ha handlat om att exportera källvatten till Saudi Arabien.

Ett annat om att handla med värdepapper för utländska bankers räkning. Där Mikael lockade människor att satsa många miljoner med hjälp av så kallade bankgarantier.

De här dokumenten visar hur danska Jyske Bank skulle garantera en summa på motsvarande drygt 15 miljoner svenska kronor för en investerare från Göteborg.

Men när Jyske Bank tittar på dokumenten vi fått tillgång till kan dom snabbt konstatera att bankgarantierna som Mikael använt sig av under 90-talet är falska.

Och dom han lyckades lura förlorade sina pengar.

När han i början av 2000-talet drar igång det investeringsbedrägeri som pågår än idag är det också med hjälp av märkliga bankpapper.

Det här är ett kontoutdrag som Kurt fått av Mikael. Det påstås visa dom pengar som Kurt själv ska få i utdelning när affären avslutats.

Nästan 3,7 miljarder dollar. Eller motsvarande exakt 24 527 351 882 svenska kronor.

Problemet är bara att det inte stämmer. Dokumentet är falskt. Påhittat.

Det ser ut att komma ifrån en bank på västindiska Caymanöarna. En filial till en bank från Storbritannien. Mottagaren är ett företag på brittiska Jungfruöarna som Kurt står som ensam förvaltare till.

Några av uppgifterna på dokumentet stämmer så som adresser till specifika kontor och byggnader. Problemet är bara att mannen på Jyske bank, Mr Larsen, som enligt pappret ska godkänna framtida överföringar inte finns.

Till utseendet nästan exakt samma kontoutdrag har också Steve från Holland och Tore från Norge fått från Mikael.

Han ska ha bott utomlands sen över 20 år tillbaka, men det mesta talar för att det är här – i det lilla samhället utanför Göteborg som han tillsammans med fru och barn haft sin fasta punkt under alla dessa år.

Trots ett otal försök att komma i kontakt med Mikael, får vi inte tag på honom.

Vid ett tillfälle får vi tips om att han ska befinna sig i Köpenhamn. På ett av Danmarks mest exklusiva hotell där ett rum kostar från 6000 kronor/natten. Mycket pengar för en man som helt saknar inkomst sen han blev av med sin sjukpension och livränta för två år sen.

I receptionen känner man väl till Mikael eftersom han är “one of our regulars” – en av våra stamgäster. Men han har just checkat ut och vi missar honom med en halvtimma.

Sen en tid tillbaka är det inte bara vi som letar efter Mikael.

Efter vårt första reportage begärdes Mikael i personlig konkurs av Skatteverket och kallades till tingsrätten i Göteborg.

Men han dök aldrig upp. Och än så länge har tingsrätten inte heller lyckats hitta honom. Och några tillgångar i Sverige kommer man sannolikt inte att hitta. Huset ägs nämligen av hans fru och bilen han kör, som kostade närmare en miljon i inköp, står även den på hustrun.

Och för några veckor sen dyker det upp helt nya uppgifter som ser ut att koppla också henne till investeringsbedrägeriet.

Reporter: Till fruns konto också?

Fd företagare: Ja.

Reporter: Det är det? Det är frun också som...

Fd företagare: Ja.

Reporter: Så det är båda dom två?

Fd företagare: Ja.

Reporter: Så hon är också med på detta?

Fd företagare: Jag vet inte. Men hon har ju varit mellanhand iallafall.

Reporter: Det har hon.

Fd företagare: Ja.

Reporter: Hallå.

Pengarna som tidigare gått till Mikaels konton – via swish – har sedan ett drygt år tillbaka styrts om och går nu istället in på fruns bankkonto.

Enligt uppgifter kan det röra sig om tiotals miljoner kronor avsedda för Mikael men som nu gått in på hennes konto istället.

Rimligen borde hon veta vad det rör sig om för pengar, varifrån dom kommer och vart dom tar vägen.

Reporter: Det är väldigt många som säger att de har fått sina liv förstörda på grund av de här så kallade projektet. Vi vill försöka förstå. Du har ju varit med från början. Du måste kunna berätta för oss vad det här handlar om eller hur? Det är över 100 miljoner kronor som ska ha gått till Mikaels konton och du ska själva ha tagit emot stora summor pengar det senaste året?

Mikaels fru: Ja, nu befinner jag mig på min arbetsplats och så står det en man här från Uppdrag granskning. Vad gör jag då? Han vill att jag ska svara på massa frågor. Har han rätt att komma in på min arbetsplats, på mitt kontor och ställa dessa otrevliga frågorna till mig undrar jag?

Reporter: Hon pratar, ringer till polisen. Vill du vi ska gå får vi ju göra det naturligtvis, men vi är väldigt angelägna om att...

Mikaels fru: Har jag bjudit in dig här? Det har jag inte gjort.

Reporter: Nej, men...

Mikaels fru: Nej, just det.

Reporter: Men vi har ju ärende hit vi måste ju få prata med dig.

Mikaels fru: Ni måste inte få prata med mig, du är ingen polis. Vad gör jag? Det vore bra om någon kunde komma och ta hand om detta nu.

Möjligen kommer hon att få rätt när hon ber polisen komma och ta hand om detta. Men kanske inte på det sätt hon menade. Långsamt börjar nämligen polis och åklagare att intressera sig för det som hänt runt Mikael. En förundersökning om misstänkt penningtvätt och grovt bedrägeri pågår just nu i Umeå.

Åklagare Marie Andersson: Det är ju misstänkta bedrägerier. Sen kan det alltid komma in varianter på det. Men just nu så är det bedrägerier i första hand.

Reporter: Hur omfattande är den här utredningen?

Marie Andersson: Resursmässigt så är det än så länge det är inte jättemånga som jobbar med den, men vi har dom resurser som behövs för den här utredningen i nuläget. Sen så när det gäller hur mycket pengar det omfattas, som utredningen omfattar så det kan jag inte svara på.

I 20 år har Mikael lurat in hundratals människor i en påhittad affär som skulle göra alla oerhört rika.

I 20 år har pengarna strömmat in till Mikael bakom dom här grindarna. Minst 165 miljoner kronor. Men troligen betydligt mycket mer.

Med hjälp av Kurt i Umeå och Jan Helge i Norge har lögnen upprepats vecka efter vecka, år efter år om att bankerna krävt nya avgifter för att avsluta affären. Pengar som ser ut att ha gått till nåt helt annat.

Steve: On living, planes and hotels...no no he was throwing... he had a Cadillac outside the door, he had a brand new Mercedes outside the door, he had two chauffeurs outside the door, all the time. Every hotel.

Men exakt vart alla pengarna har tagit vägen vet bara Mikael. Och av allt att döma också hans fru.

Vi gör ett sista försök att få några svar. Men det går inte den här gången heller.

Reporter: Vi kommer från Uppdrag granskning SVT. Vi skulle behöva prata med Mikael. Vad säger du om allt detta? Vi har ju uppgifter om att du också tagit emot pengar i detta.

Mikaels fru: Ring Polisen. Vi har intrång här.

Reporter: Vi kommer ju inte ut. Grinden är ju stängd.

Mikaels fru: Jag har inte bett dig gå in här. Du får väl ta ansvar för dina handlingar själv. Vad gör du här? Du vet ju att vi har grind. Du har ju varit här förut.

Reporter: Det är ju därför vi är här. Vi önskar att Mikael ska ta ansvar för det han har gjort.

Mikaels fru: Skaffa dig ett liv istället.

Steve: How on earth did this happen? What did it do do get to this? 18 years, and I'm still listening to crap everyday on the phone. My whole life! That's the worst thing is that you've lost a life. They have taken everybody's life.