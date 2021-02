Löften om rikedom i en hemlig affär – så fungerar svenska miljonbedrägeriet

På en lista som bankmannen Kurt själv fört finns namn på 89 personer som satsat pengar i affären i Sverige under 20 år. Sammanlagt över 116 miljoner kronor. I spåren hittar vi personliga tragedier och konkurser Även i Norge, Tyskland och Holland finns det personer som satsat stora pengar i affären.

Hur mycket pengar rör det sig om?

I en rättegång från 2010 berättar norrmannen Jan Helge att det gått in sammanlagt 347 miljoner kronor i affären bara från Norge och Sverige. Det var tio år sedan. Sedan dess har pengarna fortsatt att komma in. Exakt hur mycket pengar som gått in i investeringsbedrägeriet är svårt att säga. Uppdrag granskning och NRK har hittat drabbade som investerat 185 miljoner kronor. Men det rör sig troligtvis om betydligt mycket mer än så.

Det är till den före detta lastbilschauffören Mikael som pengarna går.